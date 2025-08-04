Роботу створено в межах авторського проєкту Артема Пивоварова The Вуса

The Вуса – альтернативний проєкт Артема Пивоварова, що представляє ретроспективу 70-х, 80-х та 90-х років, натхненну улюбленими стилями: від фанку до соулу, неосоулу та хіп-хопу. Цього разу до складу бенду увійшли яскраві представниці українського шоу-бізнесу: Ірина Білик, Даша Астаф’єва та Лєра Мандзюк. Традиційно YABADABADU дарує гарний настрій, відчуття легкості та безтурботності, а мотив одразу чіпляє, тож «що сьогодні в твоїй голові» після прослуховування? Новий танцювальний хіт від Пивоварова та The Вуса!

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Візуалізація YABADABADU занурює в атмосферу 80-х з неоновими кольорами, сміливими образами та фантазіями. Це данина періоду глибоких культурних і соціальних перетворень, що характеризується яскравим злиттям музики, моди і технологій. Тут і фантастичний сюжет з відсиланням на славнозвісне кіно, і відтворення стилістики тогочасної реклами, і ефектні персонажі Артема Пивоварова, Ірини Білик, Даші Астаф’євої, Лєри Мандзюк та Юрія Ткача. YABADABADU – своєрідний міні-фільм, що поєднує різні жанри, вражає та викликає усмішку.

Артем Пивоваров: «Я вдячний Ірині, Даші та Лєрі за довіру та відкритість до нових творчих рішень. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду YABADABADU ви бодай на мить забудете про всі негаразди та відчуєте такі необхідні зараз позитивні вібрації».

Ірина Білик: «Артем виявився чудовим і веселим. Не люблю пафосних Зірок! З ним було цікаво і співати, і зніматися! Я навіть тепер знаю, чому його обожнюють дівчата».

Даша Астафʼєва: «Тільки нам з Артемом відомо, як довго ми вже домовлялись про спільну роботу 🙂 І нарешті, вона сталась! Позитивна, стильна і надихаюча, зараз українцям дуже треба така музика. Я радію, що є частиною!».

Лєра Мандзюк: «Я впевнена, що YABADABADU стане хітом, зараз це моя улюблена пісня після «Барабана». Мені дуже ся полюбило видіти вуса Артема максимально близько, у кліпі ви це побачите, в якийсь момент мені навіть здавалося, що я і є його вуса».