5 найкращих мультфільмів, які буде цікаво подивитись дорослим та дітям: підбірка

У кожного з нас бували такі ситуації: до вас приїжджає племінник, друзі залишають вам дитину на вихідні, або ж ваша власна малеча просить: «Давай подивимось мультик!» Здається, ось вона — пастка бездумної анімації… Але є чудові винятки: фільми, які одночасно розважають дітей і дарують справжнє емоційне задоволення дорослим.

Зіркові голоси для анімаційного фільму: «Поганці 2»: Педан, Пивоваров, Ребрик і Кравченко долучились до дубляжу улюбленої пригоди

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Ось добірка із п’яти таких стрічок. Усі вони — не просто про пригоди, а про вибір, зміни, другий шанс і людяність. І, що важливо, з ними ви точно не занудьгуєте.

1. «Поганці 2»



У кіно з 31 липня

Новий вибуховий розділ хітової анімації від DreamWorks. Головні герої — колишні злочинці, які щосили намагаються бути хорошими, але знову потрапляють у вир пограбувань, пригод і моральних дилем. Фільм поєднує динаміку, гумор і стильний візуальний ряд. А ще — говорить із дітьми про добро і вибір, а з дорослими — про другі шанси, спокуси минулого та нову відповідальність. Особливо цікавою буде українська озвучка: до неї долучились Олександр Педан, Артем Пивоваров, Лілія Ребрик та Ярослава Кравченко.

2. «Фантастичний містер Фокс» (2009)

Режисер: Вес Андерсон

Анімаційний фільм у техніці стоп-моушн, з візуальним стилем, який одразу впізнаєш. Головний герой — лис, який порушує обіцянку дружині і знову втягується в небезпечне життя. Дітей захоплять тварини, діалоги та яскраві сцени пограбувань. Дорослі ж побачать тонку сатиру, тему зрілості, відповідальності, свободи і кризи ідентичності. Це кіно, яке не кричить, але промовляє дуже точно.

3. «Як приборкати дракона» (2010)

DreamWorks Animation

Цей фільм увійшов до сучасної анімаційної класики. Юний вікінг Гикавка зустрічає дракона, якого мав би знищити, але натомість знаходить друга. Дітей захоплюють польоти на драконах, динаміка та візуальні ефекти. А дорослим буде близька тема порозуміння, прийняття того, що відрізняється, і подолання суспільних упереджень. Історія, яка не втрачає актуальності з роками.

4. «Коко: Таємниця мого предків» (Coco, 2017)

Disney / Pixar

Анімація, що не боїться говорити з дітьми на складні теми: пам’ять, смерть, спадок і родинні зв’язки. Мігель — хлопчик, який мріє про музику, але його родина забороняє йому цим займатись. У День мертвих він випадково потрапляє до Країни предків і починає велику подорож до істини. Для дітей це яскравий, візуально насичений мультфільм з музикою і магією. Для дорослих — нагадування про важливість коріння, власного голосу і потребу пам’ятати тих, кого ми любимо.

5. «Співай» (Sing, 2016)

Illumination / Universal Pictures

Цей фільм — справжній гімн мрійникам, незалежно від віку. У центрі сюжету — коала Бастер Мун, який організовує вокальне шоу, щоб врятувати свій театр. До нього приєднуються герої з абсолютно різними життєвими історіями: сором’язлива слониха, панк-їжачиха, домогосподарка-свинка та інші.

Для дітей — це музичне шоу з танцями, яскравими персонажами і улюбленими піснями. Для дорослих — історії про самореалізацію, втому, невпевненість і другий шанс. Це не просто веселий мюзикл — це анімація, яка надихає на те, щоб знову в себе повірити.