Candy Superstar влаштувала ковбойське свято за 3 млн грн: подробиці

Вона забула про власний день народження, але влаштувала шоу, яке затьмарило червону доріжку

Candy Superstar – акторка, блогерка й інфлюенсерка – шокувала навіть найвибагливіших гостей своєю вечіркою в стилі Дикого Заходу. Ковбої на справжніх конях, парк розваг, родео, тир із реальною зброєю, серветки, пошиті на замовлення, і ведуча-сенсація – Леся Нікітюк, яка щойно стала мамою. Це не просто день народження — це гламурна заява про життя без компромісів.

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– Я забула про свій день народження. Серйозно. Була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати, – згадує Candy Superstar. – А потім думаю: стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне, ефектне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Я заслуговую на це , – коментує зірка.

Від сільського букета до свята року

Candy відверто зізнається: у дитинстві її дні народження обмежувалися букетиком квітів з маминого городу. Життя в селі та відсутність фінансів не дозволяли святкувань. Сьогодні вона надолужує все з лишком.

– Ми жили в селі, і грошей на свята не було. Жодних кульок, гостей чи тортів. Просто квіти – і все. Але в мені з того часу жила мрія: колись я буду жити яскраво. І я дотримала слова перед тією маленькою дівчинкою, якою була, – говорить зірка.

Ковбойська мрія: від Netflix до Техасу

Candy зізнається: ідеї для вечірки змінювались. Спочатку вона мріяла про вечірку в стилі Netflix, де кожен гість приходив би в образі улюбленого кіногероя. Але врешті переміг Техас – атмосфера шерифів, л lassо, пилу і музики кантрі.

Локацію святкування будували дві доби. Все – від серветок до тирів – було вивірено до деталей. Іменинниця не хотіла банального банкету, її мета – повне занурення в атмосферу.

– Я обожнюю культуру різних країн. А Америка – це про свободу, стиль, масштаб. Мені хотілося чогось сильного, з характером. І ковбойська тема – це була пряма влучна стріла. Я не святкую, щоб просто посидіти. Якщо робити, то так, щоб «Вау!» – підкреслює вона.

Зустріч гостей на конях і вестерн-шоу

Гостей зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. На вході – перевірка на автентичність: ковбой чи ні. Далі – тир, родео-бик, інші атракціони та повністю збудоване містечко в стилі вестерну. Це не була стилізація – це була реальна декорація.

– Ми буквально перенесли гостей у світ Дикого Заходу. Це було кіно, тільки наживо.

Зіркові сюрпризи: Леся, Зібров і Козловський

Найгучніший момент вечора – поява ведучої. І це була не хто-небудь, а Леся Нікітюк. У ковбойському образі, всього через місяць після пологів, вона не просто вела вечір, а підготувала персональну пісню для Candy. Реакція гостей – суцільне здивування і овації.

– Всі були в шоці. Леся – абсолютний ексклюзив. Ніхто не чекав її побачити, ще й у такій формі, ще й у такому стилі.

Далі – ще гучніше. На сцену виходить Павло Зібров з легендарною «День народження», яку, за словами Candy, вона слухала того ж ранку в навушниках. Але головним подарунком вечора став виступ Віталія Козловського. Разом із Candy він виконав «Пінаколаду» на сцені, а під час задування свічок – заспівав «Happy Birthday».

Ціна вечора – 3 мільйони гривень

Вечірка обійшлася в шалені 3 мільйони гривень. Але для Candy це не марнотратство – це життєва позиція.

– Це не просто вечірка. Це – моє кіно, мій момент. У нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість, – каже зірка.

Подарунки: Cartier, авторські пісні і парфуми

Подарунків було стільки, що не помістилися в авто. Candy досі збирає їх наступного дня. Серед найяскравіших – окуляри Cartier Clash на 70 тисяч гривень від учениці, яка стала подругою, пісня від блогерів-мільйонників Діми Варварука та Іри Пістрюги, десятки парфумів і вішлист, виконаний майже повністю.

– Це був мій день. І я зробила його саме таким, яким мріяла ще з дитинства.