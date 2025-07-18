Артем Пивоваров та Олександр Усик записали спільний трек Fight for life

Робота, створена в межах культурного проєкту Пивоварова «ВІРШІНШІ», вийшла напередодні історичного бою Усика та Дюбуа

У цій потужній колаборації одні з найпопулярніших українців обʼєдналися, щоб донести важливі меседжі світові. До створення візуалізації, що згодом може стати повноформатною грою, залучено українських спеціалістів з візуальних ефектів, аніматорів та level game дизайнерів Unreal engine. Ця історія – про вічну битву між світлом та темрявою. У центрі подій три персонажі: Усик як воїн-шукач, Korolova як уособлення натхнення й гармонії та Пивоваров – джерело вищої енергії. На своєму шляху головний герой стикається з руйнівними силами і саме через це зараз проходить український народ. «Fight for life» вкотре нагадує про силу та стійкість, з якими українці гідно витримують всі випробування у надважкій боротьбі.

Зараз дивляться

– «Fight for life», як і інші мої роботи останнім часом, є експериментом. До її створення залучені талановиті українці, що є яскравими представниками нашої країни на світовій арені. Це і професійний боксер Олександр Усик, і представниця світової melodic techno музики KOROLOVA, що є однією з топових виконавиць в цьому жанрі, і творці візуалізацій для різних закордонних проєктів. У цій роботі Усик є уособленням українського народу. Він безстрашний, нескорений, ніколи не здається, рухається тільки вперед і бореться з темними силами. Так історично склалося, що ми встигли підготувати «Fight for life» під легендарний бій непереможеного чемпіона, який захищатиме свій пояс і вкотре покаже, що українці – незламний вольовий народ, – розповів Артем Пивоваров.

– Творчість Артема мене надихає. Коли він звернувся з пропозицією співпраці, я дуже зраділа, це була приємна несподіванка. А коли я почула демо, одразу захотілося бігти в студію і почати роботу над нашим треком. Але справжнім сюрпризом стало те, що Артем домовився з нашим чемпіоном Олександром Усиком – почути його голос у треку було чимось неймовірним! – поділилась Korolova.