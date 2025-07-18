Маша Полякова вийшла заміж: що відомо про обранця та реакція Олі Полякової

20-річна донька української співачки Олі Полякової Марія розповіла, що вона вийшла заміж у США
Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.
Відомо, що коханого Марії звати Іден Пассареллі. Вони разом навчаються у Берклі (Каліфорнійський університет у Берклі) та грають в місцевому гурті.
Весілля ймовірно відбулося у четвер, 17 липня, в одному із міст штату Массачусетс. Для святкової події Марія Полякова обрала коротку блакитну сукню з квітковим принтом, а її хлопець – темний костюм і блакитний метелик.
– Ну що #justmarried, – написала Маша під весільними фото.
У Instagram Марія показала обручки, а також спростувала чутки про вагітність. Крім цього, дівчина повідомила, що її чоловік – єврей.
Мама Маші, Оля Полякова, залишила під постом дочки теплі привітання.
– Маруся! Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Най він любить тебе, балує, підтримує і Боготворить все житя! І ти відповідай любов’ю, – написала співачка.
Також вона виклала відео розпису молодих на своїй сторінці в Instagram.
– Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! Бо вони з дитинства знають, що це — найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом! Сьогодні двоє закоханих стали сім’єю. Моя люба донечка @marypoppers1, я так тобою пишаюся. Нехай любов ніколи не покине вашу прекрасну сім’ю. Будьте щасливі. Бережіть одне одного. Любіть — щодня, щохвилини, – написала Оля Полякова у своїх соцмережах.
Фото Instagram