Маша Полякова вийшла заміж: що відомо про обранця та реакція Олі Полякової

Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.

20-річна донька української співачки Олі Полякової Марія розповіла, що вона вийшла заміж у США

Відомо, що коханого Марії звати Іден Пассареллі. Вони разом навчаються у Берклі (Каліфорнійський університет у Берклі) та грають в місцевому гурті.

Весілля ймовірно відбулося у четвер, 17 липня, в одному із міст штату Массачусетс. Для святкової події Марія Полякова обрала коротку блакитну сукню з квітковим принтом, а її хлопець – темний костюм і блакитний метелик.

– Ну що #justmarried, – написала Маша під весільними фото.

У Instagram Марія показала обручки, а також спростувала чутки про вагітність. Крім цього, дівчина повідомила, що її чоловік – єврей.

Реакція Олі Полякової на весілля доньки

Мама Маші, Оля Полякова, залишила під постом дочки теплі привітання.

– Маруся! Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Най він любить тебе, балує, підтримує і Боготворить все житя! І ти відповідай любов’ю, – написала співачка.

Також вона виклала відео розпису молодих на своїй сторінці в Instagram.

– Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! Бо вони з дитинства знають, що це — найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом! Сьогодні двоє закоханих стали сім’єю. Моя люба донечка @marypoppers1, я так тобою пишаюся. Нехай любов ніколи не покине вашу прекрасну сім’ю. Будьте щасливі. Бережіть одне одного. Любіть — щодня, щохвилини, – написала Оля Полякова у своїх соцмережах.

Фото Instagram