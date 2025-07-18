Atlas Festival презентував мотиваційне відео у стилі фільмів про Гаррі Поттера

Atlas Festival презентував мотиваційне відео у стилі культової саги про Гаррі Поттера

Це вже третя серія вірусних соціальних роликів на підтримку благодійного Збору №13, яку команда фестивалю створює разом із Фондом «Повернись живим». Цього разу — алюзія на Філософський камінь.

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Atlas Festival презентував відео у стилі фільмів про Гаррі Поттера

Головні герої вирушають на пошуки квартири й магічного артефакта, що перетворює все на донати.

У ролі Гаррі Поттера — Віталій Козловський, Лорда Волдеморта зіграв комік Марк Куцевалов, а професора Дамблдора — легендарний «азовець» Ілля «Гендальф» Самойленко.

Серед зіркового складу також знялися: Аміль Насіров, журналіст УП Михайло Ткач, Іван Люленов, Петро Бампер, Олександр Хоменко (МУР), EL Кравчук та інші.

У ролику — чимало мемів і пасхалок для фанатів всесвіту: матч із квідичу, урок із Темних мистецтв і навіть «битва» з Лордом Волдемортом.

Серед партнерів гумористичного ролику — представники соціально-відповідального бізнесу, які разом із зірками шоу-бізнесу запрошують усіх охочих долучитися до розіграшу крутих подарунків.

Так, Royal House і ЛУН уже другий рік поспіль підтримують благодійну ініціативу Atlas Festival. На кону — квартира в передмісті столиці, у комплексі Park Royal, яку розігрують за донат від 300 грн.

А компанія BMW Україна дарує шанс виграти новий BMW 3 серії з автосалону кожному, хто задонатить від 200 грн.

Мета кампанії — зібрати 100 мільйонів гривень на конверт ПриватБанку: для закупівлі транспорту, FPV-дронів, комплексів управління та додаткового обладнання, необхідного для ефективного перехоплення ворожих цілей.

Долучитися можна за посиланням:

https://savelife.in.ua/atlas13