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«Важливо зібрати п’ятірку, яка виглядає як давні друзі»: подробиці про сюжет та акторський склад фільму «Я знаю, що ви зробили минулого літа»

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: сюжет та актори нового фільму

Назва фільму – посилання на записку, яку отримує Джулі Джеймс (Дженніфер Лав Гʼюїтт) у першому фільмі, повернувшись із коледжу. Торік вона з друзями потрапила в аварію, де загинув незнайомець. Вони вирішили замовчати це – гадаючи, що ніхто не дізнається…

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: що відомо про новий фільм, подробиці сюжету та акторський склад

У новому фільмі герої старші – їм 25–28. Сценарист Сем Ленскі Робінсон пояснює:

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– У 1997-му це були підлітки. А в 2025-му – молоді дорослі на порозі серйозних рішень: шлюб, відповідальність, життя. Ми хотіли показати зрілість – але не втратити драйв. Урешті-решт, це попкорн-муві.

Режисерка постійно піднімає ставки: хто наступний? Хто вбивця? Усе – не так, як здається, і ніхто не в безпеці. Але водночас ми ближче знайомимось із героями – п’ятіркою друзів, які знають одне одного все життя і стоять на порозі змін.

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: сюжет та актори нового фільму

У ролях – одні з найперспективніших молодих акторів. Серед них:

  • Ава (Чейз Суї Вондерс) – юристка-еколог із Нью-Йорка, приїжджає до Саутпорта на заручини.
  • Деніка (Мейдлін Клайн) та Тедді (Тайрік Візерс) – наречені.
  • Майло (Джона Гауер-Кінг) – колишній хлопець Ави, з яким вони дружать ще зі школи.\

Це тісна компанія з дитинства – і саме їм доведеться зіткнутися з тим, що мало лишитися в минулому.

Як феєрверки на День Незалежності розривають небо на заручинах Деніки й Тедді, Майло пропонує вирушити у ностальгійну подорож спогадами. Друзі вирушають у дорогу, а тим часом з’являється Стіві Ворд (Сара Піджон) – п’ята, відсторонена учасниця компанії.

Зупинившись на пагорбі, відомому як Поворот Жнеця, аби помилуватись салютом, Тедді – трохи під кайфом – виходить на дорогу. Це провокує жахливу аварію. Ава хапається за телефон, щоби викликати «911», та Тедді має інші плани…

Цей інцидент різко змінює динаміку у групі. Усе, що було знайоме й стабільне, руйнується. Друзі, які знали одне одного все життя, раптово стикаються з травмою, яка змінить їх назавжди.

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: сюжет та актори нового фільму

Продюсер Ніл Моріц визнає: повторити «незаперечну хімію» акторського складу оригінального фільму – непросте завдання:

– Ми не шукали копій. Нам потрібні були актори з іншим, сучасним зарядом – з енергією, яка відчувається реальною. Новий склад має свою унікальну атмосферу, яка відповідає новій історії. Я впевнений, вони ще надовго залишаться у кінематографі.

Режисерка Дженніфер Кайтін Робінсон уточнює:

– Це було не просто питання кастингу на окремі ролі. Важливо було зібрати саме п’ятірку, яка переконливо виглядає як давні друзі. Це наче головоломка – персонажі мають не лише пасувати до своїх образів, а й органічно вписуватись у світ фільму. Якщо глядач не повірить у цю дружбу – він не повірить ні в що».

– Хімія між ними відчувається з екрану, як блискавка в пляшці, – додає вона. – Вона просто є – і це дивовижно. 

Головні персонажі фільму «Я знаю, що ви зробили минулого літа»

Ава Брукс (Чейз Суї Вондерс) – принципова, прониклива, з тонкою інтуїцією. Юристка у сфері екологічного права, мешкає в Брукліні. Впевнена у собі, але за зовнішньою силою ховається темрява, яка починає наростати через рік після аварії.

Ава – найнепередбачуваніша з усіх. Вона єдина не хоче мовчати про те, що сталося. Але поступається через наполегливість Деніки – її найкращої подруги. У ній з’являється холод і відчуття порожнечі. Ава вірить, що їхній вчинок настільки жахливий, що виправити його вже неможливо.

–Те, що стається на Повороті Жнеця, – це точка неповернення, – каже Вондерс.

– Новий світ, у якому доведеться жити кожному з них. Цей фільм – шалений досвід, і мати змогу переосмислити таку культову історію – страшно, але водночас це була мрія. – Я знаю, що ви зробили минулого літа — це страшна, зваблива, захоплива пригода з неймовірною командою. І це справжнісінькі емоційні американські гірки.

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: сюжет та актори нового фільму

Деніка Річардс (Мейдлін Клайн) – ефектна, життєрадісна, проте з гострим характером. Минув рік після трагедії – Тедді розірвав заручини, і тепер вона готується до шлюбу з ще багатшим Вайаттом.

Деніка й Ава – протилежності, але споріднені душі. Вони разом пережили багато романів, але після аварії їхні шляхи віддаляються – хоча ще не остаточно.

– Це дружба, яка витримає все, – каже Клайн. – Мені подобається, що Деніка така неочікувано дотепна. Під час першого читання сценарію я справді сміялася. Вона відразу виділялась.

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: сюжет та актори нового фільму

Майло Ґріффін (Джона Гауер-Кінг) – колишній хлопець Ави, працює на Капітолійському пагорбі. Добрий, стриманий, розсудливий – іноді навіть надто правильний.

Хоч між ними й пробігла тріщина, Майло досі кохає Аву. Він носить браслет, подарований нею ще у 10-му класі. Після трагедії саме він залишає Аву наодинці з відповідальністю – і це змінює їхню динаміку.

– Майло – голос розуму, – каже Гауер-Кінг. – Він намагається втримати всіх на землі. Але він також глибоко переживає провину за те, що сталося.

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: сюжет та актори нового фільму

Тедді Спенсер (Тайрік Візерс) – золотий хлопчик Саутпорта, спадкоємець імперії свого батька. Рішення, які він ухвалює під час аварії, багато в чому формують наслідки. Частково – через бажання захистити друзів, частково – через свою привілейовану позицію.

– Попри багатство, Тедді зростав без підтримки. Він пережив чимало травм, – пояснює Візерс. – Але він завжди був світлом у групі – гумористичний, той, хто розряджав напруження. Бо вдома йому цього бракувало. – Після аварії він втрачає зв’язок з реальністю, розриває заручини – і тільки пізніше визнає, що на його руках кров.

Стіві Ворд (Сара Піджон) – п’ята мускетерка, яка так і не виїхала з Саутпорта. Вона з’являється на вечірці Деніки й Тедді не як гість, а щоб прибрати пляшки. Працює в барі Рея (Фредді Прінц-молодший) і намагається зрозуміти, чи є для неї місце в колишньому колі друзів.

– Я дуже розумію Стіві, – каже Піджон. – Вона – реалістка. Якщо Деніка може уникнути наслідків, то Стіві – ні. Вона завжди платила за свої помилки. – Їхня дружба з Денікою – неочікувана, але вона відкриває нову сторону Стіві. Це і є сила справжньої дружби.

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: сюжет та актори нового фільму

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