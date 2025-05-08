Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»

Гурт Ziferblat, представник України на Євробаченні 2025, провів другу репетицію на сцені конкурсу у швейцарському Базелі.

У мережі з’явилися фото з репетиції артистів, які виступатимуть з піснею Bird of Pray у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером.

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Режисером номеру Ziferblat є Марія Коростельова. І зараз він суттєво відрізняється від того, з яким гурт виступав на Нацвідборі: на сцені не буде декорацій у вигляді квітів та інших рослин. Їх замінили на рожево-зелені неонові промені на екранах, які пульсують під ритм пісні.

Фото – Alma Bengtsson та Sarah Louise Bennet

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