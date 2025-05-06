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Які країни не візьмуть участі у «Євробаченні-2025»

Які країни не візьмуть участі у «Євробаченні-2025»

69-й Пісенний конкурс «Євробачення» пройде у Базелі, Швейцарія – країні, яка востаннє перемагала ще у 1988 році. Після тріумфу Nemo з піснею The Code у 2024 році, Швейцарія знову приймає у себе одне з наймасштабніших музичних шоу Європи. Та хоча список учасників цьогорічного конкурсу вже сформований і налічує 37 країн, декілька держав усе ж залишилися поза сценою «Євробачення-2025».

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Причини – різні: від фінансових труднощів до політичних рішень, неврегульованих питань членства у Європейській мовній спілці (ЄМС) та технічних обставин. Читай, детальніше,хто не пройшов у фінал Євробачення-2025 на Новому каналі.

Андорра: 

Маленька держава в Піренеях не брала участі в «Євробаченні» з 2009 року і, схоже, не планує повертатися. У червні 2024 року національний мовник RTVA підтвердив, що Андорра пропустить і цьогорічний конкурс. Причини залишаються традиційними – фінансові та стратегічні пріоритети країни.

Білорусь: 

Уже кілька років поспіль Білорусь залишається поза конкурсом через відсторонення національного мовника БТРК. У квітні 2024 року ЄМС наголосила, що призупинення членства БТРК є безстроковим. Організація звинувачує білоруську державу у використанні мовника як інструменту пропаганди. Попри сподівання на зміну статусу, цього не відбулося.

Боснія і Герцеговина: 

Мовник BHRT вперше за останні роки відкрито заговорив про можливе повернення країни на конкурс. Проте знову ж таки – відмою від участі стали борги перед ЄМС. Сума заборгованості – понад 6 мільйонів євро, і держава поки що не має чіткого плану їхнього погашення. 17 липня 2024 року BHRT офіційно відмовився від участі у 2025 році.

Болгарія: 

Болгарська телерадіокомпанія BNT ще в червні обіцяла повідомити про рішення щодо участі у вересні 2024 року. Однак жодної офіційної заяви так і не прозвучало. Болгарія востаннє брала участь у конкурсі в 2022 році.

Косово: 

Попри активні зусилля та навіть проведення національного відбору на кшталт Festivali i Këngës, Косово так і не змогло подолати головну перешкоду – відсутність членства в Європейській мовній спілці. Запит на участь у 2025 році був відхилений.

Ліхтенштейн: 

Радіомовник Radio Liechtenstein розглядав можливість вступу до ЄМС, проте шанси на участь залишаються мінімальними. У країні немає телевізійного мовника, а радіостанції не можуть представляти країни на «Євробаченні».

Молдова:

Спочатку країна підтвердила участь і навіть провела національний відбір, але 22 січня 2025 року несподівано заявила про відмову через економічну ситуацію. Це рішення стало одним із найбільш обговорюваних у фанатських колах.

Монако:

Після створення нового мовника TV Monaco та його вступу до ЄМС у 2024 році здавалося, що країна готова повернутися. Навіть бюджет на участь було передбачено ще у 2022 році. Та наразі участь Монако в конкурсі залишається під питанням.

Північна Македонія:

Македонський мовник MRT запланував трансляцію конкурсу, але не заявив про участь. Це викликало подив серед шанувальників. Востаннє країна брала участь у 2022 році, а її відсутність – ще одне розчарування цього сезону.

Румунія:

Ще у вересні 2024 року мовник TVR повідомив, що рішення про участь ще не ухвалене. Відтоді жодної нової інформації не з’явилося. У 2023 році Румунія брала участь, але цього року залишилася поза конкурсом.

Словаччина: 

Словацький мовник RTVS до останнього розглядав участь, але 8 квітня 2024 року офіційно підтвердив відмову. Причина – брак коштів. Востаннє Словаччина з’являлася на сцені «Євробачення» у 2012 році.

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Фото eurovision.tv

Автор – Валерія Бондаренко

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