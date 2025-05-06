«Мені довелося вчитись дихати, пролітаючи на висоті понад 3 тисячі метрів»: Том Круз про «Місія неможлива: Фінальна розплата»

«Місія неможлива: Фінальна розплата» продовжить історію з місця, де завершилась попередня стрічка – Ітан Гант і команда IMF намагаються зупинити Габріеля та ШІ-антагоніста, перш ніж стане надто пізно. З трейлера стає ясно, що поставлено на карту «долю кожної живої душі».

Режисер Крістофер МакКуоррі у 2023 році для Entertainment Weekly зазначив:

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– У цій історії ставки мають бути справжніми, а не просто натяком. Ми маємо наважитись показати, що Ітан зазнає поразки – і що це має ціну. Місія має мати наслідки. Без цього антагоніст просто не відчуватиметься, як справжня загроза… Те, що ви бачите в сюжетному загостренні у Венеції – це саме та особиста ціна, яку платить Ітан.

До акторського складу повертаються:

Том Круз (Ітан Гант)

Вінґ Реймз (Лютер Стікелл)

Саймон Пеґґ (Бенджі Данн)

Ванесса Кірбі, Гейлі Етвелл, Шей Віґем, Пом Клементієфф і Генрі Черні

У листопаді 2024 року Deadline підтвердив повернення Анджели Бассетт у ролі директорки ЦРУ Еріки Слоун.

До франшизи приєдналися нові обличчя: Ганна Водінгем, Нік Офферман, Трамелл Тіллман, Боб Оденкерк, Жанет МакТір та Кейті О’Браян – та їхні ролі поки що не розкриваються.

Небезпечні трюки – візитівка всієї франшизи «Місія неможлива», і «Фінальна розплата» – не виняток. У лютому 2025 року Том Круз розповів Empire, що під час однієї сцени, де він буквально тримається за крило біплана Boeing Stearman 1930-х років, пролітаючи на висоті понад 3 тисячі метрів над Південною Африкою, напруга була настільки шаленою, що він… втрачав свідомість.

– Коли висовуєш обличчя на швидкості 120–130 миль на годину – ти просто не отримуєш кисню, – пояснив Круз. – Мені довелося спеціально вчитись дихати в таких умовах. І були моменти, коли я буквально знепритомнів – не міг повернутися назад у кабіну.

Назва Фінальна розплата змусила багатьох фанів замислитися: чи це остання частина саги, яка почалась ще у 1996 році? Ні Том Круз, ні режисер Крістофер МакКуоррі цього не підтверджують – натомість просто закликають глядачів самостійно побачити стрічку.

– Мені складно говорити про це прямо зараз, бо це щось, що треба відчути самому, – поділився актор. Також Круз описав Фінальну розплату як «епічну, емоційну подорож усієї франшизи».

Дивіться «Місія неможлива: Фінальна розплата» 22 травня у кіно та ІМАХ. Допремʼєрні покази 17 травня. Квитки вже у продажу.

Фото ua.kinorium.com, bhfilms.com.ua