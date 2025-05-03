Провокативні вистави та благодійні події, Sex Improv й варʼєте «Рояль»: що варто не пропустити в травні в Caribbean Club та Pepper’s Club

Серед щоденної суєти завжди знаходяться куточки спокою, де життя тече повільніше. Вдень тут подають теплі обіди, що нагадують домашній затишок. А ввечері простір наповнюється музикою — з першими акордами починається особлива історія.
Caribbean Club і Pepper’s Club — знакові місця на культурній мапі Києва. Тут дбають про кожну деталь: від якісного звуку до атмосфери, що створює відчуття близькості й комфорту. У Pepper’s Club — музичний ритм починається ще з обіду. З 12:00 до 15:00 діє спеціальна пропозиція «Домашні обіди»: повноцінне меню за вартістю однієї страви. Увечері ж — живі виступи, камерний зал і найкраща нагода зустрітися з друзями. Caribbean Club — місце, де вечори наповнені музикою, розмовами та спогадами. Тут проводять концерти, тематичні шоу та атмосферні вечори, що надовго лишаються в серці.
Треба йти! «Друга Ріка» зіграє концерт у Києві до річниці культового альбому
Розклад найближчих подій Pepper’s Club
Благодійний захід присвячений збору коштів для байкерів-військовослужбовців. У програмі — мотопробіг, живі виступи Pentagon і Жені Галича, аукціон, відеозвʼязок із фронтом, привітання від УАМ і ДШВ. Участь безплатна — подія обʼєднає мотоспільноту, ветеранів, волонтерів та всіх, хто підтримує ЗСУ.
Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії «Королі Трібʼютів». Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм. Вхід вільний.
Офлайн-формат улюбленого хіт-параду, очолюваного Павлом Шильком, цього разу на тему — Eurovision Special Edition. Пролунають знакові хіти міжнародного конкурсу у живому виконанні українських артистів. Музична битва, участь глядачів у виборі переможця та захопливі історії від DJ Паші створять атмосферу справжнього музичного шоу.
Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.
Альтернативний рок із шаленою енергією, здоровим сарказмом і бездоганним стилем — саме так звучить те, що вони роблять. Їхні концерти — це хаос у найкращому сенсі: шалені фанати, ламання шаблонів і повна відсутність байдужості.
#НаШапку — серія благодійних концертів, де талановиті музиканти та митці збирають кошти для фонду «СВОЇ», який допомагає купувати кісткові імпланти для поранених. Команда БФ також підтримує лікарні та паліативних хворих України.
На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.
Вечір музичної імпровізації, який проводить відомий український гітарист Андрій Кудасов. Кожен гість вечора може стати учасником, можна приходити зі своїми інструментами та долучитись до створення музики. Професіонали й аматори грають хіти року, блюзу, рок-н-ролу, попу та інших жанрів. Участь у події безплатна як для гостей, так і для учасників.
Романтичний вечір із Максимом Бородіним — хіти, що стали саундтреками закоханих сердець, і прем’єри з майбутнього альбому. Його пісні — про ніжність, щирість і силу почуттів, а кожен виступ — це діалог сердець у найтепліших акордах.
Військовий оркестр «Сталеве Серце» об’єднує силу духу, щирі емоції та якісну українську музику. У програмі — авторські пісні гурту й нове звучання улюблених хітів. Вхід вільний.
Сольний концерт гурту Yurcash — подія для тих, хто шукає чесну музику без компромісів. Їхні пісні — це самоіронія, відвертість і рок, що говорить про найважливіше. У програмі — хіти «Менуети», «Жовтий скотч», «Мойдодир» та інші.
2 та 3 травня вечір живої музики і запальних танців від No Comments та Pentagon. 9 та 10 травня драйвова програма від F.L.I.R.T. та Tokyo. 16 та 17 травня калейдоскоп хітів від гуртів Jolly та Kri & Roma. 24 та 25 травня — музичний уікенд до Дня Києва з гуртами Real та No Comments.
Розклад найближчих подій Сaribbean Club
Вар’єте «Рояль» — єдине клубне шоу, що вже понад 5 років зваблює публіку в Caribbean Club, розпалює уяву й розчиняє межі між танцем і спокусою. Постановки від хореографів «Танців з зірками», зіркова вокалістка Lida Lee та шоу, яке залишає слід у кожному погляді. У вартості квитка відвідування виступу та напій (пляшка просеко / вина на двох).
Гостями шоу вже стали десятки українських артистів, зокрема: Олег «Фагот» Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.
Партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер заходу — радіо «Перець FM».
Театр «Чорний Квадрат» розпочав свій шлях у 1991 році — незалежний, сміливий і завжди сучасний. Уже понад десять років він щотижня дарує яскраві емоції гостям Caribbean Club.
Щосереди ввечері та щосуботи вдень — вистави, що дивують, провокують і не залишають байдужими.
Розклад найближчих вистав: 3 травня — «Гола правда», 7 травня — «Ніколи не дзвони мені, кохана», 10 травня — «Не всі люблять порно», 21 травня — «Хто кого хоче… ?», 24 травня — «Щастя завжди поруч», 28 травня — «Дві смужки або подвійна суцільна любові», 31 травня — «21 хвилина до та після сексу».
Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.
Запальна атмосфера та шалені ритми — це танцювальні вечірки Caribbean Disco Party. Жива енергія кавер-гуртів Tokyo, No Comments, Real Band, F.L.I.R.T. Та незмінний DJ Mustafaev з міксом найгарячіших хітів для танців без упину.
Перший український сальса-оркестр Dislocados представить шоу Cuban Heat: The Night of Salsa and Timba — подію у співпраці з Timba Fest. Живий виступ, танцювальні інтерактиви та кубинські ритми у поєднанні з українською енергією відкриють серію святкувань 20-річчя гурту.
Це танцювально-музична вистава від Театру «Різні» та The Jazzy Sisters. Історія компанії друзів, які вирушають до Гемптона, перетворюється на вир пристрастей, бродвейських хітів і джазових ритмів 30–40-х років.
Шоу SEX Improv від Kvadrat шоу — комедійна імпровізація, де глядачі стають творцями вистави. Участь у шоу візьмуть майстри театру «Чорний квадрат» — Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Павло Русов, Євген Амаріца.
Вечір гумору з яскравими стендап-коміками, де кожен квиток = донат для аеророзвідки. На сцені — Василь Байдак, Женя Коротков,Олександр Качура, Юра Коломієць. 100% прибутку буде направлено на збір коштів для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо «Перець FM».
Kyiv Jazz Quintet подарує вечір легендарних мелодій у витончених аранжуваннях та атмосфері романтичного джазу. У програмі — «Strangers in the Night», «Fly Me to the Moon», «My Way», «New York, New York» та інші класичні хіти.
«Ірина — про себе… про вас… і про час!» — вистава-бесіда у формі stand-up монологу з Іриною Гатун, що перетворюється на щиру сповідь про життя, кохання, зраду й усе, що нас оточує. На глядачів чекає тонкий гумор, глибокі емоції, музика й вічна поезія. Це вистава, яка змусить і сміятись, і розчулитись.
Дивовижний музичний перформанс, де джаз переплітається з історіями, імпровізацією та живими емоціями. Гостей очікує виступ легендарного Олексія Когана — одного з найвідоміших популяризаторів джазу в Україні — у супроводі майстерних музикантів Jazz in Kyiv Band.
Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2025» — зіграють свій перший великий сольний концерт у Києві. Їхня музика — поєднання неосоулу, фанку, хіп-хопу, R’n’B та джазової свободи, а виступи — це завжди живий процес, що народжується в моменті. У програмі також — спеціальні гості: Sestra Blyznyuchka, Psionic Arc, Oi Fusk.