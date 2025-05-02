KOLA знімає маски! Слухаємо нову пісню «Блюз»!

2 травня популярна українська співачка KOLA випустила новий ритмічний трек «Блюз», який попри легке та жартівливе виконання оспівує щирі почуття

Це пісня про той стан, коли на душі важко, але ти удаєшробиш вигляд, що все нормально. Про моменти, коли залишаєшся наодинці з собою — і вже не хочеться нічого приховувати. KOLA у «Блюзі» — така, якою вона є насправді: щира, емоційна, трохи втомлена, але все ще сильна.

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KOLA – «Блюз»: дивитися кліп онлайн

Коли серце переживає труднощі, і світ здається похмурим, звучання улюбленої музики стає тим, що допомагає віднайти внутрішню гармонію. І хоч пісня звучить легко, в її основі лежить щирість, яка об’єднує всі ці емоції в одну цілісну картину. Цей трек — ніби втеча від самотності у простоту, де можна побути собою, зняти маску і просто дихати. Навіть якщо сумно — можна потанцювати, і від цього стає трохи легше.

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– Я завжди навіть у ритмічні й, на перший погляд, жартівливі пісні намагаюсь вкласти щось більше, ніж просто римовані слова. Музика для мене – це спосіб висловити емоції та переживання, які не завжди вимагають опису словами. «Блюз» – саме така пісня, під неї хочеться як танцювати, так і посумувати за тим, хто грає на струнах твоєї душі, – ділиться KOLA.

Прослухати ритмічний, але водночас ніжний трек «Блюз», у якому тонка іронія переплітається з глибокими емоціями, можна на всіх музичних платформах.