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Володимир Дантес та Dema – «Пісня, яку має виконати чоловік»: «Це був найспонтанніший дует у моєму житті»

Володимир Дантес та Dema – Пісня, яку має виконати чоловік: слухати пісню онлайн

24 квітня український співак Володимир Дантес презентував спільний трек з молодою виконавицею Dema, що отримав назву «Пісня, яку має виконати чоловік». Стильний сучасний звук молодого покоління розповідає про втрачене кохання та нездійсненні обіцянки в парі. 

Цей трек має унікальну історію створення, адже народився завдяки TikTok. Саме там Володимир Дантес побачив відео, де Dema виконує щойно написану композицію. Пісня зачепила співака з першої ноти і вже на наступний день у студії вони записували парт Володимира.

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– Я особисто знаю, який заангажований наш шоубізнес, молодь не сприймають або одразу навішують купу ярликів, що артисти-початківці просто губляться. Цей дует навпаки про нове дихання, про вміння вчитися та дослухатися до свіжого дихання Dema. Впевнений, що кожен оцінить нашу колаборацію, бо вона – проста, щира та справжня, а тема всім відгукнеться, бо такий вже він світ навколо нас, – ділиться Володимир Дантес.

Володимир Дантес та Dema – Пісня, яку має виконати чоловік: слухати пісню онлайн

Це перший дуетний трек, який презентує молода виконавиця Dema, про що поділилася з нами:

– Я знала, що цю пісню повинен виконати саме чоловік. Вона – про кохання, яке вже не повернути, але воно живе в серці. Я й уявити не могла, що саме Володимиру вона відгукнеться. Це нова сходинка у моїй кар’єрі та неймовірний, цікавий досвід. По реакції близьких уже розумію, що людям «заходить», ми вклали в цей трек свою душу, тому тепер будемо чекати відгук у серцях слухачів.

Володимир Дантес та Dema – Пісня, яку має виконати чоловік: слухати пісню онлайн

Неочікувана колаборація Володимира Дантеса та Dema «Пісня, яку має виконати чоловік» вже доступна для прослуховування на всіх платформах. Слухайте та діліться враженнями від нового дуету. 

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