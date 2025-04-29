«Until Dawn: До світанку» – перші відгуки після перегляду фільму

22 квітня у кінотеатрі «Планета кіно» в Dream Yellow відбувся закритий показ фільму «Until Dawn: До світанку», знятого за мотивами однойменної відеогри

«Until Dawn» розповідає про групу молодих людей, які приїхали до будинку в лісі, де рік тому зникла їх подруга. Дуже швидко поїздка перетворюється на боротьбу за виживання. У екранізації герої щоразу прокидаються після того, як їх вбили. Хоча якщо помруть багато разів – їхнє життя обірветься остаточно.

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Українські артисти та блогери поділилися першими враженнями. І вони майже одноголосно у захваті.

«Мав нагоду побачити екранізацію «Until Dawn» і мушу зізнатися, був приємно здивований. Цей фільм – справжній реверанс у бік хорорів 2000-х: з тією ж атмосферою тривожного передчуття, знайомими архетипами персонажів і любов’ю до класичних жанрових прийомів. Водночас стрічка не здається вторинною – навпаки, вона грає на ностальгії, не забуваючи про сучасну динаміку. Тішить і те, що тенденція на адаптації відеоігор нарешті почала приносити не лише видовищність, а й стиль. «Until Dawn» – це не просто фільм, це гра на великих екранах, де глядач ніби знову тримає джойстик… Тільки цього разу – своїх емоцій», – співак Tom Soda.

«Чому обов’язково треба подивитись «Until Dawn: До світанку»? Бо це не просто черговий фільм жахів за відомою комп’ютерною грою, це справжнє кінематографічне переживання, яке змусить вас здригатися! Але головне – це історія. Свіжа, оригінальна, з безліччю нових інфернальних монстрів та по-справжньому моторошна! Не пропустіть!» – кіноблогерка Олександра Ковтонюк.

Американські критики назвали фільм одним з головних претендентів на титул «фільму жахів року». А окремі глядачі — «мега вибухом жахів», який краще дивитися в повному залі.

«Це несподіваний фільм жахів року. Створювачі фільму взяли гру і перетворили її в чудовий кровавий фільм, наповнений запальними сценами і кумедними моментами. Смерті свіжі, а в акторського складу неймовірна хімія. Цей фільм дуже веселий», – Джуніор Фелікс з The Hashtag Show.

«Фільм безумовно є найбільшим жахіттям року. Переповнений створіннями, чудовиськами, жахливим продакшен-дизайном і акторським складом. Фільм майстерно використовує передумови свого сюжету і стає справжнім мегажахом. Його обов’язково варто подивитися глядачам», – журналіст з Polygon.

Партнери фільму: FunCon

Медіапартнери: Новий Канал

Офіційний синопсис:

Кловер з друзями вирушає у віддалену долину, сподіваючись знайти відповіді про зникнення сестри. Але там вони стикаються з жахом у масці, який переслідує й безжально вбиває їх один за одним щоночі, а на світанку все починається знову.У пастці часової петлі вони гинуть — щоразу все кривавіше та жорстокіше. Вибратися можна лише одним способом — дожити до світанку.«Until Dawn: до світанку» — горор Девіда Ф. Сандберга за мотивами однойменної гри.

Дивіться «Until Dawn: До світанку» у кінотеатрах з 24 квітня.