Нікіта Кісельов – «Липа»: про пристрасне кохання, що збиває з ніг

24 квітня сповнений кохання співак та композитор Нікіта Кісельов презентував грайливу композицію про кохання «Липа»

«Липа» – це гімн закоханого чоловіка, що в пориві пристрасної любові до дівчини співає про свої почуття. Цьому вираженню емоцій сприяє зваблива й романтична атмосфера літа, що дурманить та змушує закохуватися в дівчину знову й знову. Нікіта Кісельов співає про красу любові в поєднанні з теплими вечорами та неймовірним ароматом квітучої липи.

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– Я впевнений, що кожен чоловік знає ці емоції, коли починаєш закохуватися в дівчину, яка подобається до нестями. В такі моменти ти ніби окрилюєшся і весь світ навколо співає разом з тобою. Так само кожна дівчина знає, що кохати та бути коханою – одне з найкращих почуттів на світі, яке призводить до усмішки, яка не зникає з обличчя. Моя пісня «Липа» натхненна саме романтикою літніх вечорів та пристрастю між партнерами, – поділився співак.