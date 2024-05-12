Переможець Євробачення 2024 нарешті обраний! Відбувся грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу. Хто виграв Євробачення 2024, виступ та пісня переможця – все у матеріалі Нового каналу

11 травня у шведському місті Мальме завершився 68 пісенний конкурс Євробачення 2024. У гранд-фіналі виступили 25 країн, а не 26 – яке планувалося після другого півфіналу. Справа у тому, що організатори Євробачення 2024 дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна з фіналу, його підозрюють у неправомірних погрозах.

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Нагадаємо, Україну цього року представляли прекрасні alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. У фіналі дівчата виступили під номером 2. І це було прекрасно!

Україна на Євробаченні 2024: символізм та приховані сенси у виступі alyona alyona & Jerry Heil

Хто виграв Євробачення 2024?

Переможець Євробачення 2024 – Швейцарія (Nemo з піснею The Code)! Наступного року саме у цій країні пройде 69 міжнародний пісенний конкурс. Вітаємо з перемогою! А от alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria вибороли для України гідне третє місце.