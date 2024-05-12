Чому дискваліфікували Нідерланди на Євробачення 2024

Нідерланди дискваліфікували на Євробаченні 2024 – яка причина? Чому Йост Кляйн виступив у другому півфіналі, але втратив можливість презентувати свій номер у гранд-фіналі? Читайте, за що дискваліфікували Нідерланди на Євробаченні 2024, – у матеріалі Нового каналу

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Нідерланди дискваліфікували на Євробаченні 2024

Організатори Євробачення 2024 дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна з фіналу конкурсу, що відбувся 11 травня у шведському місті Мальме. Про це стало відомо після оприлюднено заяви EBU.

– Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення, – зазначили організатори. – Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері 9 травня. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі.

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Після того, як стало відомо про дискваліфікацію, Інтернет-користувачі та ЗМІ почали припускати, з якої причини організатори прийняли таке рішення. Ходили чутки, що це сталося через проросійську позицію представника Нідерландів Йоста Кляйна. Так, у нього є пісня, у якій йдеться про любов до росії, і випущена вона спільно з виконавцем із санкт-петербурга за два тижні після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.

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У заяві EBU організатори Євробачення 2024 підкреслили: «Всупереч деяким повідомленням ЗМІ та спекуляціям у соціальних мережах, цей інцидент [дискваліфікація Нідерландів – прим. ред.] не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації. Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу Конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил Конкурсу».

Чому дискваліфікували Нідерланди на Євробаченні 2024: деталі скандального інциденту

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на нідерландського мовника, Йоста Кляйна підозрюють у неправомірних погрозах. Між ним і фотографом могла виникнути сутичка, яка і привела до дискваліфікації:

«Після виступу у другому півфіналі 9 травня стався інцидент. Всупереч чітким домовленостям, Йоста зняли на відео, коли він щойно зійшов зі сцени і поспішав до зеленої кімнати. Він неодноразово показував, що не хоче, аби його знімали. На це не звернули уваги. Це призвело до загрозливого руху Йоста в бік камери. Співак не торкався операторки».