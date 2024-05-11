Новий каналG.spaceНовини

Євробачення 2024: де та коли дивитись онлайн-трансляцію

Євробачення 2024: де та коли дивитись онлайн-трансляцію

7 травня 2024 року розпочався пісенний конкурс Євробачення 2024 у місті Мальме (Швеція). Україна успішно виступила в першому півфіналі під номером 5. Дует alyona alyona & Jerry Heil виконав пісню «Teresa & Maria», розірвав глядацький зал та пройшов до фіналу

Євробачення 2024: як виступили учасники у першому півфіналі

Зараз дивляться

Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу

Де і коли дивитися Євробачення 2024

Другий півфінал розпочнеться 9 травня о 22:00. Пряму трансляцію Євробачення 2024 можна подивитися на телеканалі «Суспільне Культура».

Крім того, пісенний конкурс покажуть на сайті «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення» й транслюватимуть на Youtube.

Також Євробачення 2024 можна подивитись на YouTube і мовою оригиналу.

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення 2024

В цей день виступатимуть 16 країн.

  1. Мальта
  2. Албанія
  3. Греція
  4. Швейцарія
  5. Чехія
  6. Австрія
  7. Данія
  8. Вірменія
  9. Латвія
  10. Сан-Марино
  11. Грузія
  12. Бельгія
  13. Естонія
  14. Ізраїль
  15. Норвегія
  16. Нідерланди

Країни-засновниці Євробачення: історія та перелік

Як голосувати на конкурсі Євробачення-2024

Євробачення 2024: де та коли дивитись онлайн-трансляцію

Проголосувати можна після виступу останнього учасника конкурсу Євробачення. Голосування триватиме від 15 до 25 хвилин. Глядачі зможуть віддати свій голос за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows. Голосувати з країн, які не беруть участь у конкурсі, можна через застосунок або на сайті.

Глядачі у країнах-учасницях зможуть голосувати по телефону або через SMS, номери оголосять під час трансляції.

У півфіналі можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у ньому.

Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

Фото eurovision.tv

євробачення 2024 новини шоубізнесу шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь