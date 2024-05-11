Євробачення 2024: де та коли дивитись онлайн-трансляцію

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7 травня 2024 року розпочався пісенний конкурс Євробачення 2024 у місті Мальме (Швеція). Україна успішно виступила в першому півфіналі під номером 5. Дует alyona alyona & Jerry Heil виконав пісню «Teresa & Maria», розірвав глядацький зал та пройшов до фіналу!
Євробачення 2024: як виступили учасники у першому півфіналі
Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу
Де і коли дивитися Євробачення 2024
Другий півфінал розпочнеться 9 травня о 22:00. Пряму трансляцію Євробачення 2024 можна подивитися на телеканалі
Крім того, пісенний конкурс покажуть на сайті
Також Євробачення 2024 можна подивитись на YouTube і мовою оригиналу.
Хто виступить у другому півфіналі Євробачення 2024
В цей день виступатимуть 16 країн.
Країни-засновниці Євробачення: історія та перелік
Як голосувати на конкурсі Євробачення-2024
Проголосувати можна після виступу останнього учасника конкурсу Євробачення.
Глядачі у країнах-учасницях зможуть голосувати по телефону або через SMS, номери оголосять під час трансляції.
У півфіналі можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у ньому.
Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі
Фото eurovision.tv