Країни-засновниці Євробачення: історія та перелік

Пісенний конкурс Євробачення – щорічний пісенний конкурс, що проводиться з 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. З 2000 року країни-засновниці завжди автоматично проходять у фінал конкурсу. Яка історія створення Євробачення та хто є країнами-засновницями Євробачення? Розповість Новий канал.

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Історія Євробачення

Ідея створення конкурсу виникла після Другої світової війни. Мета – об’єднати світ у міжнародному пісенному конкурсі, де б усі країни брали участь у єдиній телевізійній програмі, яка транслювалася б одночасно в усіх країнах, що є членами спілки.

Варто зазначити, що тоді ця ідея була також сміливим експериментом — з’єднати разом багато країн у велику мережу для трансляції на широкій території. Адже супутникового телебачення ще не існувало і Мережа Євробачення користувалася наземною мікрохвильовою мережею.

Але перший конкурс пройшов 24 травня 1956 року в місті Лугано, Швейцарія. У ньому взяли участь сім країн, кожна з яких представила по дві пісні ( з 1957 року ввели обмеження — одна пісня від кожної країни-учасниці). У Євробаченні 1956 року виграла — Швейцарія.

Країни-засновниці Євробачення

Починаючи з Пісенного конкурсу Євробачення 2000 діяло правило «Великої четвірки». Воно означало, що до фіналу автоматично, незалежно від зайнятого місця на конкурсі, потрапляють чотири країни – Франція, Німеччина, Велика Британія та Іспанія. Це право надали цим країнам завдяки тому, що вони є засновниками та спонсорами конкурсу. Але 2011 року до країн-зановників додалась ще Італія. Відтепер діє правило «Великої п’ятірки». З того часу «Великої п’ятірки» виступала одразу у фіналі.

Проте 2024 року оргкомітет конкурсу дещо змінив правила проведення конкурсу. Тепер країни-засновниці будуть виступати наживо і у півфіналах конкурсу. Але голосувати глядачам за них все одно не потрібно – вони автоматично проходять до фіналу.

Фото eurovision.tv

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