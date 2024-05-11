Коли Євробачення-2024: дата

Цього року відбудеться вже 68-й пісенний конкурс Євробачення. Його господаркою буде Швеція після перемоги Loreen 2023 року. Новий канал розповість, коли Євробачення-2024.

Коли Євробачення-2024: дати проведення

Відкриття Євробачення-2024 відбудеться 7 травня. Цього дня виступатимуть учасники першого півфіналу, серед яких й представниці від України — Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

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Другий півфінал проведуть 9 травня.

Фінал Євробачення-2024 пройде 11 травня. До фіналу автоматично потрапляють конкурсанти країн-засновників: Великої Британії, Іспанії, Франції, Італії та Німеччини. Також на фіналі виступатимуть найкращі учасники обох півфіналів, обрані журі та глядачами. Найголовніше, у фіналі стане відомо ім’я переможця пісенного конкурсу.

Фото – Суспільне