Євробачення 2024: які країни пройшли у фінал конкурсу – за результатами другого півфіналу
Фінал Євробачення 2024 – список країн-учасниць, які пройшли до фіналу пісенного конкурсу за результатами другого півфіналу 9 травня нарешті відомий! І ми вже готові ділитися новинами! Хто пройшов у фінал Євробачення 2024 у другому півфіналі, читайте в матеріалі Нового каналу
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Євробачення 2024 – другий півфінал завершено!
У четвер, 9 травня, у шведському місті Мальме пройшов другий півфінал Євробачення 2024. За квиток у грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу боролися представники Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.
Також на сцені другого півфіналу Євробачення 2024 свої номери представили три країни-засновниці та спонсори конкурсу: Франція (Slimane — Mon Amour), Іспанія (Nebulossa — ZORRA), Італія (Анджеліна Манго — La noia).
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Фінал Євробачення 2024: хто переміг за результатами другого півфіналу 9 травня?
Список країн, які пройшли у фінал Євробачення 2024 за результатами другого півфіналу: Греція, Швейцарія, Австрія, Вірменія, Латвія, Грузія, Естонія, Ізраїль, Норвегія та Нідерланди.
Список країн, які пройшли у фінал Євробачення 2024 за результатами першого півфіналу: Україна, Сербія, Португалія, Словенія, Літва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.
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Фінал Євробачення 2024: хто боротиметься за перемогу 11 травня?
Країни-засновниці та спонсори конкурсу:
Переможці першого півфіналу Євробачення 2024:
Переможці другого півфіналу Євробачення 2024:
Що ж, з нетерпінням чекаємо на грандіозний фінал Євробачення 2024, який відбудеться уже 11 травня! Вболіваємо за наших прекрасних alyona alyona & Jerry Heil і бажаємо їм перемоги!