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Євробачення 2024: які країни пройшли у фінал конкурсу – за результатами другого півфіналу

Євробачення 2024: які країни пройшли у фінал конкурсу

Фото: eurovision.tv

Фінал Євробачення 2024 – список країн-учасниць, які пройшли до фіналу пісенного конкурсу за результатами другого півфіналу 9 травня нарешті відомий! І ми вже готові ділитися новинами! Хто пройшов у фінал Євробачення 2024 у другому півфіналі, читайте в матеріалі Нового каналу

Євробачення 2024: усе, що відомо про пісенний конкурс

Євробачення 2024 – другий півфінал завершено!

У четвер, 9 травня, у шведському місті Мальме пройшов другий півфінал Євробачення 2024. За квиток у грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу боролися представники Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

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Також на сцені другого півфіналу Євробачення 2024 свої номери представили три країни-засновниці та спонсори конкурсу: Франція (Slimane — Mon Amour), Іспанія (Nebulossa — ZORRA), Італія (Анджеліна Манго — La noia).

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Фінал Євробачення 2024: хто переміг за результатами другого півфіналу 9 травня? 

Список країн, які пройшли у фінал Євробачення 2024 за результатами другого півфіналу: Греція, Швейцарія, Австрія, Вірменія, Латвія, Грузія, Естонія, Ізраїль, Норвегія та Нідерланди.

Фінал Євробачення 2024: хто переміг за результатами першого півфіналу 7 травня? 

Список країн, які пройшли у фінал Євробачення 2024 за результатами першого півфіналу: Україна, Сербія, Португалія, Словенія,  Літва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

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Фінал Євробачення 2024: хто боротиметься за перемогу 11 травня? 

Країни-засновниці та спонсори конкурсу:

  • Велика Британія,
  • Іспанія,
  • Італія,
  • Німеччина,
  • Франція,
  • Швеція (як приймаюча держава).

Переможці першого півфіналу Євробачення 2024:

  • Україна,
  • Сербія,
  • Португалія,
  • Словенія,
  • Литва,
  • Фінляндія,
  • Кіпр,
  • Хорватія,
  • Ірландія,
  • Люксембург.

Переможці другого півфіналу Євробачення 2024:

  • Греція,
  • Швейцарія,
  • Австрія,
  • Вірменія,
  • Латвія,
  • Грузія,
  • Естонія,
  • Ізраїль,
  • Норвегія,
  • Нідерланди.

Що ж, з нетерпінням чекаємо на грандіозний фінал Євробачення 2024, який відбудеться уже 11 травня! Вболіваємо за наших прекрасних alyona alyona & Jerry Heil і бажаємо їм перемоги!

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