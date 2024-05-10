Макс Барських – Замало: прем'єра нової пісні

Прем’єрна пісня співака стала вже другим треком, яку Барських випускає спеціально до шоу «Зорепад. На біс» в столичному Палаці Спорту

За тиждень до офіційного релізу, в перервах між репетиціями та виступами в рамках всеукраїнського туру, Макс Барських записав акустичну версію треку «Замало».

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Відео вже набрало більше ніж 1 мільйон переглядів в соцмережах і має всі шанси побити рекорди пісні «В твоїх очах» та супер хіта «Зорепад». Відразу після прем’єри Макс Барських з’явився на обкладинці плейлиста «Танцювальних хітів» Spotify, куди увійшли одночасно чотири треки співака: «Замало», «Тумани», «В твоїх очах» та Rich.

В твоїх очах: Макс Барських запрем’єрив сингл, який обрали його слухачі

У новому синглі «Замало», який був написаний в стислі терміни, Макс Барських продовжує поєднувати притаманну собі відверту та романтичну поезію з потужним танцювальним ритмом. Подібний музичний симбіоз вже став візитною карткою нового україномовного етапу хітмейкера.

– На цей трек мене надихнула особиста історія переживань: в сучасному світі варіантів стало складно знаходити взаємність, а ще складніше зберегти щирі почуття довше, ніж один рік, – ділиться власними переживаннями артист.