Євробачення 2024 другий півфінал: як виступили країни-учасниці

Як виступили країни-учасниці у другому півфіналі Євробачення 2024? Відео уже доступні! Якщо ти пропустив (ла) онлайн-трансляцію, можеш переглянути запис просто зараз! Чим вразив другий півфінал Євробачення 2024 та виступи учасників – у матеріалі Нового каналу

Євробачення 2024: усе, що відомо про пісенний конкурс

Євробачення 2024: як виступили учасники у першому півфіналі

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Нагадаємо, цього року організатори Євробачення 2024 презентували нововведення, дещо змінивши правила проведення конкурсу. Якщо раніше країни «великої п’ятірки» (засновники та спонсори) і країна-переможниця виступали лише у фіналі, то тепер вони теж виступають наживо під час півфіналів. При цьому за них не голосують, бо квиток у фінал вони щороку отримують автоматично.

Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу за результатами першого півфіналу

Євробачення 2024 – другий півфінал: дивись онлайн виступи всіх учасників (оновлюється)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Мальта (Сара Боннічі — Loop)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Албанія (BESA — TITAN)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Греція (Маріна Сатті — ZARI)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Швейцарія (Nemo — The Code)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Чехія (Aiko — Pedestal)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Франція (Slimane — Mon Amour)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Австрія (Kaleen — We Will Rave)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Данія (SABA — SAND)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Вірменія (LADANIVA — Jako)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Латвія (Dons — Hollow)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Сан-Марино (MEGARA — 11:11)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Іспанія (Nebulossa — ZORRA)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Грузія (Нуца Бузаладзе — Firefighter)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Бельгія (Mustii — Before the Party’s Over)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Естонія (MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Ізраїль (Іден Голан — Hurricane)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Норвегія (Gåte — Ulveham)

Євробачення 2024 – другий півфінал: Італія (Анджеліна Манго — La noia)