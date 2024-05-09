Євробачення 2024: де та коли дивитись онлайн-трансляцію

7 травня 2024 року розпочався пісенний конкурс Євробачення 2024 у місті Мальме (Швеція). Україна успішно виступила в першому півфіналі під номером 5. Дует alyona alyona & Jerry Heil виконав пісню «Teresa & Maria», розірвав глядацький зал та пройшов до фіналу!

Євробачення 2024: як виступили учасники у першому півфіналі

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Де і коли дивитися Євробачення 2024

Другий півфінал розпочнеться 9 травня о 22:00. Пряму трансляцію Євробачення 2024 можна подивитися на телеканалі «Суспільне Культура» .

Крім того, пісенний конкурс покажуть на сайті «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення» й транслюватимуть на Youtube .

Також Євробачення 2024 можна подивитись на YouTube і мовою оригиналу.

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення 2024

В цей день виступатимуть 16 країн.

Мальта Албанія Греція Швейцарія Чехія Австрія Данія Вірменія Латвія Сан-Марино Грузія Бельгія Естонія Ізраїль Норвегія Нідерланди

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Як голосувати на конкурсі Євробачення-2024

Проголосувати можна після виступу останнього учасника конкурсу Євробачення. Голосування триватиме від 15 до 25 хвилин. Глядачі зможуть віддати свій голос за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows. Голосувати з країн, які не беруть участь у конкурсі, можна через застосунок або на сайті .

Глядачі у країнах-учасницях зможуть голосувати по телефону або через SMS, номери оголосять під час трансляції.

У півфіналі можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у ньому.

Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

Фото eurovision.tv