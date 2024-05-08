Скільки разів Україна вигравала Євробачення: переможці від України за всі роки

Україна почала брати участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2001 року. За цей час наша країна змогла здобути три перемоги. Це крутий результат! Новий канал розповість тобі більше про те скільки разів Україна вигравала Євробачення та про переможці від України за всі роки.

Перша перемога України на Євробаченні

Вперше Україна перемогла на Євробаченні у 2004 році. Тоді нашу країну поїхала представляти співачка Руслана з піснею Wild Dances. Примітно, що тоді Руслана виборола для України не тільки перемогу в конкурсі, а й право провести 50 ювілейне Євробачення у Києві.

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Друга перемога України на Євробаченні

Друга перемога України з’явилась після річної перерви в участі та початку війни. У 2015 році Україна відмовилась від пісенного конкурсу, але вже у 2016 році українська співачка кримськотатарського походження Jamala з піснею 1944 здобула перемогу для України.

Третя перемога України на Євробаченні

Втретє Україна перемогла на Євробаченні теж під час війни, але вже повномасштабної. Це супроводжувалось потужними емоціями українців, адже багато хто втратив свій дім, а перемога України на Євробаченні символізувала надію на велику перемогу у війні проти росії. У 2022 році перемогти вдалось гурту Kalush Orchestra з піснею Stephania, яка спочатку була присвячена мамі соліста, але згодом возвеличила усіх українських матерів.

Але, окрім перемоги на Єврбаченні, хлопців варто поважати ще за один вчинок. Український гурт після свого виступу, прямо на сцені, закликав весь світ допомогти Україні, врятувати Маріуполь та Азовсталь! Неймовірний респект їм за такий вчинок! Після цього сотні користувачів кинулися шукати інформацію про те, що відбувається на «Азовсталі».

Цьогоріч, на Євробаченні-2024, Україну представлятимуть Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

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