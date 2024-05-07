Євробачення 2024: усе, що відомо про пісенний конкурс

Євробачення 2024 – де та коли пройде пісенний конкурс, хто бере участь. До старту залишається все менше часу, тому зібрали всю важливу інформацію в одному матеріалі! Усе, що відомо про конкурс Євробачення 2024 – читай на сторінках Нового каналу
Цьогоріч 68-ий пісенний конкурс Євробачення 2024 проходитиме у місті Мальме, Швеція. Перший та другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а грандіозний фінал проведуть 11 травня на стадіоні Malmö Arena. Загалом братимуть участь представники 37 країн.
Євробачення 2024 – перший півфінал. 7 травня свої пісні представлятимуть:
Євробачення 2024 – другий півфінал. 9 травня свої пісні представлятимуть:
Країни-засновниці та спонсори конкурсу Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція та Швеція (як приймаюча держава) на Євробаченні 2024 теж виступатимуть у півфіналах. Це цьогорічне нововведення, раніше ж лише показували короткі уривки з їхніх генеральних репетицій.
Перший півфінал Євробачення 2024:
Другий півфінал Євробачення 2024:
Слоган і логотип Євробачення 2024
«United By Music» («Об’єднані музикою»)
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Україна на Євробаченні 2024
Переможниці Національного відбору alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею Teresa & Maria у шведському місті Мальме. За результатами жеребкування, дует артисток виступатиме у першому півфіналі (7 травня) під номером п’ять.
alyona alyona & Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні 2024
Українська реперка alyona alyona вперше бере участь у Євробаченні, що не можна сказати про Jerry Heil. Адже вона вже двічі приходила на Нацвідбір у 2020-му та 2022-му.
Співачки створили спільний альбом Dai Boh. За рік вони випустили вісім спільних треків, співпрацюючи з європейськими артистами. Разом вони підкорюють хіт-паради на стримінгових платформах, а їхні композиції набирають понад 50 млн прослуховувань.
На Євробаченні 2024 alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну піснею Teresa & Mariа. За словами співачок, ця композиція відображає українське жіноцтво, що завжди було символом сили, мудрості та витримки. Однак вона викликала жваві дискусії у суспільстві через тематику. Одні висловлювали захоплення від пісні, інші ж стверджували, що образ Матері Терези дуже суперечливий в історії. Авторки відреагували на хейт і пояснили, що люди неправильно розтлумачили текст. Бо пісня Teresa & Maria – не біографічна композиція і образ використаний лише як символ.
Цікаві факти про конкурс Євробачення
Авторка: Вікторія Гутніченко
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