«Не спалахнуло, а прямо й*бнуло!» Женя Янович вперше розповів про нове кохання

Український актор, співзасновник студії «Мамахохотала» та ведучий late-night шоу «20:23» на YouTube дав велике відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній

В рамках YouTube-проєкту «Екзамен. Нова реальність» Маша і Женя поговорили про його болісне розставання з «Міс Україна 2017» Поліною Ткач і нове кохання, скандал з проєктом «Подкаст терапія» і Спартаком Субботою, синдром відмінника та як він заважає жити.

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Які «заборонені» задоволення має Маша Єфросиніна?

Женя Янович і Поліна Ткач були разом чотири роки, але у 2022-му оголосили про розставання. В одному із недавніх інтерв’ю шоумен заявив: «Кохання свого життя, людину свого життя або рідну душу я пропустив». Маша Єфросиніна акцентувала на цьому увагу, запитавши, чи дійсно він так вважає. І була здивована відповіддю.

– Я занадто драматизував, намагався здаватися таким втомленим, сумним і трішки нуарно-романтичним. Я вважаю, що це повна х**ня, що я сказав, – сміючись, заявив Янович.

Ведуча YouTube-проєкту «Екзамен. Нова реальність» поцікавилася, чи не спалахували у Жені за два роки після розставання романтичні почуття до когось.

– Не спалахувало, а прямо й*бнуло! Але тут я дійсно не готовий про це говорити, Машко, вибач, – заінтригував шоумен.

– Чекай, слово «й*бнуло» має стільки значень! – емоційно відреагувала Маша Єфросініна. – Це означає, що ти закохався і не склалося?

– Так. Це було як вибух великої зірки, якась незліченна кількість енергії і всього іншого. Але так само швидко все і згоріло. Але я такий: «Вау, виявляється я ще можу до людини відчувати щось таке», – зізнався Женя Янович. І додав, що вже «прийшов до того стану, коли готовий до стосунків».

Ще більше відвертих зізнань Жені Яновича дивись у новому випуску YouTube-проєкту Маші Єфросиніної «Екзамен. Нова реальність»: