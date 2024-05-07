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Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

В Нью-Йорку пройшов щорічний бал Інституту костюму Met Gala 2024 – наймасштабніша модна подія, до якої зірки готуються ретельніше ніж на Оскар. 

За традицією дрескод балу підтримує основну тему виставки. Головною темою балу Met Gala 2024 стала виставка «Сплячі красуні: Пробудження моди». Вона досліджує поняття відродження та оновлення. Куратори виставки показали непостійність моди через природу (і водночас — сади і квіти). Тож, щоб поєднати моду, природу і крихкість, організатори Met Gala придумали дрескод — Garden of Time («Сад часу»).

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Новий канал покаже тобі найкращі образі зірок Met Gala 2024. 

Більшість зірок обрали сукні, декоровані квітами. А голова вечора Анна Вінтур з’явилася у вбранні Loewe з аплікацією із пір’я.

Анна Вінтур на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Зендея на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Дженніфер Лопес на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Лана Дель Рей на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Кім Кардашьян на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Кайлі Дженнер на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Кендалл Дженнер на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Памела Андерсон на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Сара Джессіка Паркер на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Аманда Сейфред на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Даміано Девід на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Сідні Свіні на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Нікі Мінаж на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Гарріс Рід на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Малеа Джой Мун на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Ріанна на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Образ Ріанни на Met Gala 2023

Співачка Ріанна, відома своїми ефектними вбраннями на Met Gala та найочікуваніша гостя цього заходу 2024-го, в останній момент змушена була скасувати свою появу на балу в Метрополітен-музеї. Причина більш ніж поважна: вона захворіла на грип, пише People із покликанням на свої джерела.

Леді Гага на Met Gala 2024 – образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Образ Леді Гаги на Met Gala 2019

Співачка та акторка Леді Гага також не прийшла на Met Gala 2024. Як пише видання cosmopolitan.com, причиною може бути її велика зайнятість через престур до другої частину фільму« Джокер», як от-от розпочнеться.

Фото Getty Images

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