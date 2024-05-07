Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

В Нью-Йорку пройшов щорічний бал Інституту костюму Met Gala 2024 – наймасштабніша модна подія, до якої зірки готуються ретельніше ніж на Оскар.

За традицією дрескод балу підтримує основну тему виставки. Головною темою балу Met Gala 2024 стала виставка «Сплячі красуні: Пробудження моди». Вона досліджує поняття відродження та оновлення. Куратори виставки показали непостійність моди через природу (і водночас — сади і квіти). Тож, щоб поєднати моду, природу і крихкість, організатори Met Gala придумали дрескод — Garden of Time («Сад часу»).

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Новий канал покаже тобі найкращі образі зірок Met Gala 2024.

Більшість зірок обрали сукні, декоровані квітами. А голова вечора Анна Вінтур з’явилася у вбранні Loewe з аплікацією із пір’я.

Анна Вінтур на Met Gala 2024 – образ

Зендея на Met Gala 2024 – образ

Дженніфер Лопес на Met Gala 2024 – образ

Лана Дель Рей на Met Gala 2024 – образ

Кім Кардашьян на Met Gala 2024 – образ

Кайлі Дженнер на Met Gala 2024 – образ

Кендалл Дженнер на Met Gala 2024 – образ

Памела Андерсон на Met Gala 2024 – образ

Сара Джессіка Паркер на Met Gala 2024 – образ

Аманда Сейфред на Met Gala 2024 – образ

Даміано Девід на Met Gala 2024 – образ

Сідні Свіні на Met Gala 2024 – образ

Нікі Мінаж на Met Gala 2024 – образ

Гарріс Рід на Met Gala 2024 – образ

Малеа Джой Мун на Met Gala 2024 – образ

Ріанна на Met Gala 2024 – образ

Співачка Ріанна, відома своїми ефектними вбраннями на Met Gala та найочікуваніша гостя цього заходу 2024-го, в останній момент змушена була скасувати свою появу на балу в Метрополітен-музеї. Причина більш ніж поважна: вона захворіла на грип, пише People із покликанням на свої джерела.

Леді Гага на Met Gala 2024 – образ

Співачка та акторка Леді Гага також не прийшла на Met Gala 2024. Як пише видання cosmopolitan.com, причиною може бути її велика зайнятість через престур до другої частину фільму« Джокер», як от-от розпочнеться.

Фото Getty Images