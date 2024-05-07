«Це 100% збіг»: Клавдія Петрівна записала новий джингл для шоу Жені Яновича «20:23»

Відтепер голос таємничої артистки звучатиме на початку кожного випуску топового українського YouTube-проекту

Загадкова Клавдія Петрівна продовжує дивувати! Нещодавно вона вразила виступом на трьох шоу Артема Пивоварова у Палаці Спорту. Згодом анонсувала свій концерт на цьому майданчику, квитки на який розлітаються, як гарячі пиріжки. І от новий сюрприз! Клавдія Петрівна з’явилась у late-night шоу Жені Яновича «20:23». Точніше – зазвучав її голос у новому джинглі топового українського YouTube-проекту.

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– Якщо ви поглянете на студію «20:23» і на обкладинку пісень Клавдії Петрівни, то всі питання, чому саме така колаборація, зникнуть, – з усмішкою коментує ведучий вечірнього розважального шоу Женя Янович. – Це 100% збіг, який проявився і в моменті написання джинглу. Тепло, легко і вʼїдливо. Думаю, якби всі співпраці були такими, життя стало б трішки простіше.

Творчий метч між Клавдією та Женею і їх командами стався з першої хвилини роботи. Зустрілись на студії звукозапису та записали джингл «з нуля» буквально за три години. Відтепер він звучатиме на початку кожного випуску лейт-найту.

– Шоу «20:23» від Яновича завжди в моєму листі для перегляду. Я неймовірно щаслива, що в мене вийшло здивувати Женю та подарувати джингл, – ділиться враженнями Клавдія Петрівна. – З перших хвилин знайомства стало зрозуміло, що ми на одній хвилі. Дякую за чудову колаборацію та побачимось у Палаці спорту 30 та 31 серпня.

Дивіться випуск late–night шоу Жені Яновича «20:23» з Мішею Лебігою та DOROFEEVA, де вперше прозвучав новий джингл, за посиланням: