Ексклюзив! Українські артисти поділилися дитячими спогадами святкування Великодня

Також вони поділилися лайфхаками креативного оздоблення крашанок

Світле свято Великодня — теплий, родинний день для всіх українців. По традиції, стрічки соцмереж заповненні фотографіями святкових кошиків, люди діляться автентичними сімейними рецептами пасок, своїми лайфхаками розпису яєць.



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Цього року разом з музичним видавництвом Best Music, ми підготували цікавинки від українських артистів. Вони розповіли про свої яскраві спогади дитинства святкування Великодня і навіть поділилися порадами креативного оздоблення крашанок.

Як фарбувати яйця куркумою: найкращий спосіб

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Великдень 2024: спогади Злати Огнєвіч

– Перше слово, яке асоціюється у мене зі святом Великдень, – родина. Це найбільш сімейне свято. Кожного року ми намагаємось зібратись разом. Я щаслива, що наша родина стає більшою, це буде перше свято Великодня для Марка (племінник Злати). Сподіваюсь цього року у тата також вийде бути присутнім за святковим столом, – ділиться співачка.

Злата каже, що з самого дитинства з нетерпінням чекала на Великдень, бо її мама пекла найсмачніші у світі паски з пухкого тіста або ж сирні. Артистка досі пам’ятає аромат свіжоспеченого святкового хліба, який заповнював усю квартиру, але щоб з’їсти їх, треба було чекати на ранок Великодня. Кожне свято вона обов’язково зустрічає з родиною — це стало традицією.

– Цього року спробую зробити Великодні крашанки за допомогою натуральних барвників. Планую фарбувати куркумою та червоною капустою, тому що саме такий спосіб має дати жовто блакитний результат, – розповідає Злата Огнєвіч.

Великдень 2024: спогади Юлії Юріної

– Перша асоціація, яка спадає на думку, з Великоднем, – крашанки. Найяскравіша згадка, яка з роками перетворилася у традицію цього свята — з’їдати всі верхівки пасок з посипкою та глазур’ю, для мене це найсмачніше, що взагалі може бути. Пам’ятаю, як у моєму дитинстві бабуся прикрашала яйця особливим методом, прикладаючи маленькі квіточки, листочки до крашанок, обмотуючи нитками та виварюючи їх. Фарбувала яйця в лушпинні цибулі, за допомогою буряку та навіть квітів, які давали синій колір. Магія дитинства, правда ж? – коментує Юля Юріна.

Великдень 2024: спогади TEREN

– У пам’яті закарбувалося читання Євангелія увечері, потім спів усю ніч на службі в церковному хорі, а зранку участь у виставі для прихожан. Акустика храму завжди заворожує своєю прозорістю та чистотою звучання – ця згадка найяскравіша. Улюблена традиція, як напевно і в багатьох, змагатися яйцями «хто кого» під час сімейного розговіння, – ділиться TEREN.

Співачка ділиться, що перше слово, яке спадає на думку й асоціюється з Великоднем, – розп’яття, бо за святим писанням, саме у Великий день тіло Христове воскресло, звідти і походить вигук «Христос Воскрес!»

– Лушпиння цибулі – фарба бест евер (найкраща)! Так фарбувала бабуся, так фарбує мама, і так фарбуватиму я! Красивішого кольору я не бачила, – додає артистка.

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Великдень 2024: спогади Павла Зіброва

– Перше слово, яке асоціюється зі святом Великдень, – родина. Найяскравіша згадка дитинства – коли вся родина збирається за святковим столом. Пам’ятаю найсмачнішу бабусину паску – пухка з родзинками, за її власним рецептом. І завжди згадую з теплотою, як ми з братом влаштовували бої яйцями, у кого виявиться крашанка міцніше, а хто розібʼє вже в першому раунді. Зараз ми обов’язково збираємось нашою родиною за обіднім столом, ходимо до друзів та кумів у гості, а також з Діаною (дочкою – прим. ред.) кожного року ходимо на вечірню службу у Володимирський Собор святити кошики, які вони з Мариною (дружиною – прим. ред.) завчасно готують, – ділиться артист.

У дитинстві, за традицією родини Павла Зіброва, фарбували яйця за допомогою цибулевого лушпиння, з роками звичай змінився – стали в нагоді красиві харчові барвники. Тож і цього року смаки незмінні. Оздобленням крашанок займається сам артист, донька і дружина!

Великдень 2024: спогади Влада Дарвіна

– Великдень – свято для всієї родини, яке об’єднує покоління. Найяскравіший спогад – це, звісно, гра навбитки крашанками в родинному колі. Я обожнював перемагати свого старшого брата. Саме свято створює атмосферу піднесення для всіх людей, тому кожен Великдень був насичений позитивними емоціями та привітаннями, – ділиться артист.

Великдень 2024: спогади KÓRNEL

– Сімʼя — найголовніше слово святкового дня. Великдень для мене завжди був і є родинним святом. У ці дні не хочеться їхати кудись, шукати місце для відпочинку, тому що найкраще місце сили – рідний дім. Навіть попри те, що мої батьки розлучились, коли я був підлітком, мені все ж вдалося відчути сімейні цінності, закарбувати їх у собі та впроваджувати в життя у моїй власній сім’ї, – розповідає KÓRNEL.

Артист поділився спогадами дитинства, як мама фарбувала яйця популярним, перевіреним роками методом — лушпинням цибулі та за допомогою червоного буряка:

– Звісно, щороку ми ходили до церкви на богослужіння і найяскравішою згадкою було те, що після освячення великоднього кошика, ми дуже швидко повертались додому. Був такий собі неписаний звичай – ніби той, хто перший приїде додому, буде щасливіший. Влаштовували шалені родинні «ралі» (сміється – прим. ред.). А ще, перш ніж зайти в дім, ми обовʼязково заходили до худоби, щоб дати понюхати освячене. Потім вже будили решту членів сім’ї гучними словами «Христос Воскрес» і одразу ж накривали на стіл.

Великдень 2024: спогади TAYNA

Для артистки TAYNA Великдень – це затишок, час радості, комфорту та теплих сімейних посиденьок з друзями. Її найяскравіша згадка дитинства і традиція святкування – спільні родинні дні підготовки, коли разом печуть паски та розмальовують крашанки.

Улюбленим заняттям співачки було оздоблення паски пензликом з жовтком, перед тим, як святковий хліб «відправлявся» у духову піч, і найголовніше – його дегустація.

– Щодо лайфхаку для розмальовування великодніх яєць – я люблю щороку експериментувати та пробувати різні варіанти. Один з моїх фаворитних способів – це використання натуральних барвників, наприклад, відвару з червоної капусти, який дає чудовий фіолетовий колір, або куркуми для яскравого жовтого. Але найголовніше – спільний час з рідними, коли ми разом насолоджуємося процесом створення чудових та унікальних крашанок, які прикрасять наші Великодні кошики, – ділиться артистка.

Великдень 2024: спогади Uliana Royce

– Напевно перше, що приходить в голову, – сімʼя. Ми звикли проводити цей день разом: готуємо, накриваємо на стіл, запрошуємо рідних і просто насолоджуємось компанією одне одного, згадуючи історії життя, обмінюємось новинами та, звісно, ласуємо пасками, – розповідає співачка.

Uliana Royce згадує, як у дитинстві ходили з бабусею до церкви святити паски. Чудово памʼятає ранні підйоми, легкий морозець та росу на траві вздовж дороги. Для Уляни зустрічати ранок таким чином було чимось особливим. Співачка завжди чекала на момент, коли рясно поливають святою водою, а потім вся мокра, але задоволена їхала додому, де вже був готовий стіл для святково сніданку.

– Лайфхак моєї сімʼї – спеціальні наліпки для яєць, які можна знайти будь-де. Ми не звикли ускладнювати життя (сміється. – прим. ред.). Але я добре памʼятаю, коли власноруч оздоблювала крашанки писачком, занурювала яйця у різні фарби та намагалась створити якийсь особливий розпис. Для мене такий ритуал – дуже класне і медитативне заняття, на яке можна зібратись друзями або родиною та обернути це в окремий вид відпочинку, а потім зробити міні-виставку робіт, які стануть не лише прикрасою святкового столу, а ще і памʼяттю про чудово проведений час, – згадує артистка.

Великдень 2024: спогади KEKELIA

KEKELIA згадує, що найяскравішим спогадом Великодня був її день народження:

– Так виходило, що мій день народження дуже часто збігався з Великоднем. Цього року, до речі, також (посміхається – прим. ред.). У ці дні ми завжди їздили до бабусі з дідусем на Луганщину, а там було круто – велосипеди, собаки, прогулянки балками, зустрічі з рідними, гомін дітей і повно любові. Найулюбленіша традиція Великодня в дитинстві – биття яєць, хто сильніший і, авжеж, купа подарованих солодощів!

ґСпівачка розповіла, про родинний рецепт фарбування яєць, який переходить від покоління до покоління. Бабусі, мама і сама Віра варить яйця у лушпинні від цибулі. Як каже сама артистка: «красивий колір і ніяких ГМО!» (сміється – прим.ред.)

Великдень 2024: спогади Mari Cheba

– Родина, радісні обійми, символ свята – зайці! Ось мій Великдень. Саме з такими словами я асоціюю цей день.

Найяскравіша згадка з дитинства – кришталево вимиті вікна, перед святом була цікава традиція мити їх всією сім’єю, готуватися до Великодня. І авжеж – запах смачних маминих пасок за родинним столом! – згадує дівчина.

Сама Mari Cheba зізнається, що полюбляє робити різнобарвні крашанки. Для цього вона спочатку загортає яйце в серветку, і розфарбовує всіма кольорами по черзі водяними фарбниками за допомогою невеликого пензлика.

Великдень 2024: спогади KRIVETS

– Слово «сім’я» першим спадає на думку й асоціюється з Великоднем. У дитинстві я дуже любила перечитувати дитячу Бiблiю цього дня. Пам’ятаю, як з мамою i татом ходили святити їжу у храм, а потім збиралися з родичами, – ділиться артистка.





KRIVETS розповідає, що по традиції, фарбує яйця лушпинням від цибулі – такий звичай створила мама, але улюблений барвник – червоне вино, бо надає надзвичайний колір крашанкам:



– Можна два в одному робити: і оздоблювати яйця, і дегустувати вино. Приємне з корисним (сміється – прим. ред.)



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