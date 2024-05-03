Сьогодні нам всім необхідно хоч інколи відволікатись від новин, від того, щоб безкінечно скролити стрічку та дивитись інформаційний марафон. Музика – це особливі ліки для душі, і наші українські артисти продовжують випускати актуальні пісні, в кожній строчці яких бринить любов до України та віра в нашу перемогу. Ми зібрали добірку нових треків, які точно повинні з’явитися у ваших плейлистах. Першу частину підбірки ти можеш подивитись тут, другу частину підбірок – слухай тут, третю частину – слухай тут, а про найактуальніші прем’єри читай в нашому матеріалі.

KICHILA – День і Ніч

Пісню «День І Ніч» можна назвати продовженням минулого треку співачки «Зима». Якщо в першій пісні передані болісні емоції від втрати коханої людини, то в другій – усвідомлення цього факту та приємні спогади про коханого. Таким чином, обидві композиції демонструють увесь спектр почуттів, які людина переживає при несправедливій розлуці зі своїм коханням назавжди через несподівану смерть. Подібний емоційний шлях зараз знайомий багатьом українцям, які втратили своїх коханих через війну.

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MASHA DANILOVA – «Рояль»

У цьому чарівному творі, співачка з розкішною поезією описує моменти близькості та спільного переживання у молодшому і старшому віці. У процесі створення пісні було використано реальні історії обох пар з кліпу, які попри всі проблеми та негаразди, досі продовжують бути разом та насолоджуватися один одним. Її текст, який поєднаний з витонченими музичними образами, приваблює слухача своєю простотою та красою співу.

– У цій пісні, я ставила за мету подарувати кожній людині можливість знову насолодитися емоціями внутрішніх переживань, що випробовує на собі кожна, хоч раз по-справжньому закохана людина. А людям, які досі не були закохані – повірити, що справжня любов існує, і вона обов’язково буде у кожного з них. Я знаю, що у моїх дідуся та бабусі особлива історія кохання, а найголовніше: вона вічна, – прокоментувала співачка.

BULVAR LU – «Джеб в серце»

– Ця пісня про кохання, коли лиш від однієї думки про людину, перехоплює подих як після 12 раундів. Справжнє кохання прилітає тоді, коли ти цього не очікуєш, точно як джеб професійного боксера. Воно зʼявляється навіть тоді, коли ти вже не віриш у любов або й зовсім цього не хочеш. Справжнє кохання бʼє чітко і ніхто від нього не встоїть, – поділився гурт.

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