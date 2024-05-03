Де проходить Євробачення-2024: країна та місце

Відкриття Євробачення-2024 відбудеться вже 7 травня. Україну представлятимуть Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Де пройде Євробачення-2024? Розповість Новий канал.

Євробачення-2024: де проходить конкурс

Місто Мальме на півдні Швеції прийматиме Євробачення-2024. Про це стало відомо 7 липня 2023 року.

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Мальме є третім за кількістю населення у країні, а також одним з найбільших портів у Балтійському морі.

Мальме проводитиме Євробачення не вперше, в 1992 та 2013 роках тут вже проходив конкурс.

Учасниками Євробачення-2024 стали:

Австралія Австрія Азербайджан Албанія Бельгія Велика Британія Вірменія Греція Грузія Данія Естонія Кіпр Латвія Литва Люксембург Мальта Молдова Нідерланди Німеччина Норвегія Польща Португалія Сан-Марино Сербія Словенія Україна Франція Фінляндія Хорватія Чехія Швейцарія Швеція Ізраїль Ірландія Ісландія Іспанія Італія

Євробачення-2024: перший промоконцерт до Євробачення-2024

У суботу, 30 березня, представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil виступили з піснею «Teresa & Maria» на першому масштабному промоконцерті до Євробачення-2024 — PrePartyES у Мадриді. Про це повідомило Суспільне.

З 37 учасників Пісенного конкурсу — 26 взяли участь у концерті, де презентували свої пісні наживо перед аудиторією єврофанів.

Глядачі у залі підспівували українським співачкам, а після завершення виступу — вибухнули овації.

Євробачення-2024: під яким номер виступають alyona alyona & Jerry Heil

Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вперше вступлять у першому півфіналі під номером 5.

Фото – Суспільне