Де проходить Євробачення-2024: країна та місце

Прем’єри, які варто почути: слухай українську музику (ВІДЕО) – частина четверта
Відкриття Євробачення-2024 відбудеться вже 7 травня. Україну представлятимуть Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Де пройде Євробачення-2024? Розповість Новий канал.
Місто Мальме на півдні Швеції прийматиме Євробачення-2024. Про це стало відомо 7 липня 2023 року.
Мальме є третім за кількістю населення у країні, а також одним з найбільших портів у Балтійському морі.
Мальме проводитиме Євробачення не вперше, в 1992 та 2013 роках тут вже проходив конкурс.
Учасниками Євробачення-2024 стали:
У суботу, 30 березня, представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil виступили з піснею «Teresa & Maria» на першому масштабному промоконцерті до Євробачення-2024 — PrePartyES у Мадриді. Про це повідомило Суспільне.
З 37 учасників Пісенного конкурсу — 26 взяли участь у концерті, де презентували свої пісні наживо перед аудиторією єврофанів.
Глядачі у залі підспівували українським співачкам, а після завершення виступу — вибухнули овації.
Представниці України alyona alyona & Jerry Heil вперше вступлять у першому півфіналі під номером 5.
Фото – Суспільне