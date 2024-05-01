Документальна стрічка Алана Бадоєва «Довга доба» вийде на Netflix

Премʼєра кінофільму на Netflix, до створення якого долучилися 12 тисяч українців, запланована на 1 травня

«Довга Доба» — фільм режисера Алана Бадоєва. Це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Цей проєкт — не просто ще один фільм про війну, а унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима українців, щоб ніхто та ніколи не зміг переписати нашу історію.

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До цього 25 квітня у штаб квартирі Ради Європи в Страсбурзі представники дипломатичних представництв, співробітники Секретаріату Ради Європи та представники міжнародного експертного середовища та громадськості мали можливість відчути справжні емоції перших днів війни в Україні після початку повномасштабного вторгнення, відвідавши показ документального фільму Алана Бадоєва «Довга Доба».

Показ фільму відкрили промовами Голова асоціації-організатора MICT France-Україна – Павло Пушкар, Постійний Представник України при Раді Європи – Борис Тарасюк та спеціальний представник Генерального секретаря РЄ з питань міграції та біженців – Девід Бест.

На початку показу у відеозверненні режисер фільму Алан Бадоєв розповів про свою мету створення проекту: показати війну в Україні без сценаріїв та других дублів. Цей фільм – свідчення того, що сьогодні ніхто не застрахований від війни, і що ми повинні триматися разом, проявляючи максимум солідарності.

Подія проєкту «Культура vs війна» у Страсбурзі стала 120 заходом за кордоном з початку реалізації.

Нагадаємо, міжнародний кінотур документальної стрічки розпочався гучним показом в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення і продовжує свій шлях країнами Європи.