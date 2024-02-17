Прем'єри пісень лютого 2024: добірка головних музичних новинок

Місячний календар стрижок на лютий 2024: коли краще доглядати за волоссям
Добірка музичних новинок за місяць в Україні: усі найсвіжіші прем’єри в одному місці! Заціни нові пісні, які дропнулись у лютому 2024 просто зараз. Для тебе – наша добірка!
Сьогодні нам усім необхідно хоч іноді відволікатися від новин. Від того, щоб нескінченно скролити стрічку та дивитися інформаційний марафон. Музика – це особливі ліки для душі, і наші українські артисти продовжують випускати актуальні пісні. Ми зібрали добірку нових треків, які точно заслуговують місця в твоєму плейлисті.
Саша Чемеров – Сльози
Саша Чемеров презентував ліричну композицію «Сльози». Широкій аудиторії Чемеров відомий як успішний музикант, композитор, продюсер і лідер гуртів The Gitas та «Димна Суміш». Спільно з «Культурним Десантом» Саша активно підтримує морально-психологічний стан військових на лінії фронту, в госпіталях та навчальних центрах, а також виконує культурну місію за кордоном. Саша Чемеров заснував фонд «Культурний опір» і з 2022 року активно допомагає нашим бійцям на фронті.
Vanek Foundation & Brother Culture – Peace in
KEKELIA – Вночі
Пісня стає голосом жінок, які чекають на чоловіків вдома, та меседжем наших військових, які щоночі захищають країну та спокій своїх рідних. Трек відгукується у серцях українців, кожен ділиться своїм болем та сумом і хоче бути почутим, тому пісня стає синглом теплих спогадів у соцмережах.
NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – ТРИМАЙ
Настя Каменських випустила альбом з live-треками. До нього увійшли ті пісні, які можна було почути на великому концертному шоу «Я — Україна», що зібрало аншлаг у столичному палаці «Україна». Альбом, до якого увійшло 14 треків, вже можна послухати на всіх цифрових майданчиках.
KOZAK SIROMAHA – Віра
YULIA RAY – Говори
Співачка Yulia Ray презентує свій перший сингл «Говори» у 2024 році. У період дня Святого Валентина й пісень про кохання та розлучення, пісня має зовсім інші сенси, оскільки вона для тих, хто не може знайти мотивацію йти далі та зрозуміти, що йому робити в житті. «Говори» – це історія про те, яке буде щастя для людини, що звільниться від думок навколишнього середовища та буде чітко слухати себе, свої почуття і буде собою.
REYA – Любий Кохай Мене (acoustic version)
Римейк «Любий, кохай мене» завірусився в Мережі торік напередодні Дня Закоханих та встиг потрапити в українські чарти Spotify, Apple Music та Shazam й вже зараз налічує понад 700 000 переглядів кліпу в YouTube, що на 500 000 переглядів більше за оригінал від гурту SMS. Також вже зараз римейк перетнув відмітку 550 000 прослуховувань в Apple Music та понад 300 000 прослуховувань в Spotify й більш ніж 10 000 знятих відео в ТікТок. Саме тому, співачка підготувала більш романтичну версію пісні «Любий, кохай мене».
KASATKA INGA – Україна
Проєкт KASATKA INGA існує вже два роки. І популярним став після того, як пісня Ukraine Calling зібрала мільйони в TikTok. Цього разу співачка KASATKA INGA записала рімейк на трек «Україна», який належить андеграундному гурту Nokturnal Mortum.
Сергій Лазановський – Вкрала ти
Український співак Lazanovskyi | RIDNYI (Сергій Лазановський) презентує нову танцювальну пісню «Вкрала ти». Ще до свого офіційного виходу трек став справжнім народним хітом та зібрав мільйони прослуховувань у Мережі. Сам Лазановський каже: «Вкрала ти» чекала свого часу і отримала життя саме завдяки фідбеку слухачів.
RODZYNKA – Я КОХАЮ
Українська співачка, представниця нової генерації ліричних попвиконавиць RODZYNKA випускає емоційний реліз «Я кохаю». Композиція присвячена закоханим серцям, які крізь роки несуть ці світлі почуття. Враховуючи її настрій та меседж, було вирішено створити відеороботу за форматом настільної гри «Знайомці». Кохані пари, які різну кількість років разом, завдяки грі розкрили одне одного з іншої сторони. Над реалізацією ідею працювала команда PILOTS PRODUCTION, яка займається роботами Сергія Лазановського, ROMA TUZ, 7TEEN’S та інших.
ANGELA – Холодне місто
Співачка ANGELA розкриває таємницю, як почати нове життя та залишити біль та невдачі минулого у кліпі «Холодне місто». Кліп – це історія дівчини, що залишилась одна в яскравому, але холодному місті. Вона хвилюється та проживає розлуку, відпускає свої почуття. На екрані ми бачимо перевтілення від суму і розпачу до веселощів та танців.
ПОТАП – ДОЧЕКАЙСЬ
Нова пісня репера і продюсера Потапа присвячується українкам, які очікують повернення своїх чоловіків та синів, братів та батьків додому з війни. Авторський трек має ліричне, не притаманне артисту звучання. Його головна мета — передати ті емоції очікування та віри в краще майбутнє, які зараз на душі у багатьох українців. За словами самого співака, ця пісня присвячується тим, хто переживаючи розлуку, очікує миру та спокою, щоб сміливо почати писати нову сторінку в історії нашої країни.
TEREN – твоїм ім’ям
Самобутня співачка та представниця нової української музики — TEREN, презентує меланхолійно-динамічний сингл «твоїм імʼям». Пісня, яка відрізняється від минулого альбома «Не на часі» своєю ритмічністю та жіночою силою. Час лікує любовні рани, але іноді звʼязок між близькими людьми буває настільки сильним, що бачиш людину всюди, у кожній ситуації та прояві. «твоїм імʼям» – це саме про таку історію.