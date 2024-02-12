20 днів у Маріуполі: режисер фільму отримав престижну нагороду в США

Мстислав Чернов, режисер фільму «20 днів у Маріуполі», отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за свій фільм. Про це
«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Він отримав премію за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно».
У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення росії в Україну, бомбардування пологового будинку в Маріуполі, а також порятунок автора стрічки і його колег з Associated Press з оточеного росіянами міста.
До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми міжнародними журналістами у Маріуполі та отримали Пулітцерівську премію.
Фільм «20 днів у Маріуполі»
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Фото – кадри з фільму