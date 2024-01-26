«Троянди» – прем’єра пісні Тіни Кароль про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення

Українська співачка Тіна Кароль вчора, 25 січня, святкувала День народження. Зірці виповнилося 39 років. З цієї нагоди артистка зробила музичний подарунок своїм прихильникам. Кароль випустила ліричну композицію «Троянди» і кліп до неї.

– Піснею «Троянди» я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими стали лише ті, з ким можна помовчати, ніби бути «на одній гучності». «Троянди» – це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле та майбутнє, – каже співачка й авторка музики Тіна Кароль.

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Тіна написала смислову пісню про складні внутрішні переживання дуже простими словами, використовуючи лише акустичну гітару, струнний оркестр і перкусію.

Автором слів виступив Андрій Безкровний:

– Мені пощастило доторкнутися до дива, якоїсь містичної суміші, що народжує все нові й нові твори, які знаходять відгук у ваших небайдужих серцях. Працювати в тандемі з Тіною, яка надихає, спонукає, змушує своєю сутністю, своїм талантом рухатися до нових творчих здобутків – для мене це досвід, відповідальність і вікно безмежних творчих можливостей.

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