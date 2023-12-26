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Слухаємо! Оля Полякова з донькою дропнули пісню до зимових свят

Слухаємо! Оля Полякова з донькою дропнули пісню до зимових свят

Новий трек написала Ольга Бажана, яка створила хіти з україномовного альбому співачки, серед який «‎Королева ночі» та «Дякую»

На передодні свят Оля Полякова випустила святкову відео листівку на композицію «Різдвяна». Пісню Полякова записала разом з відомою хітмейкеркою Ольгою Бажаною та своєю старшою дочкою Марією. Дівчина є студенткою композиторського відділення Національної музичної академії імені П.І Чайковського та має власний гурт «Шви».

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У відеороботі артистки приміряли ніжні образи і кожна поділилася своїми різдвяними бажаннями. Так, Оля Полякова просить Бога, щоб люди не розставалися, а щастя знайшло дорогу в дім кожного. Її дочка Маша загадує, щоб у світі перемогло добро і люди плакали лише від щастя, а Ольга Бажана мріє, щоб нарешті настав мир.

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