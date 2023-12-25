«‎Якби не війна, я б була сама»: Даша Астаф’єва – відверто про особисте

На YouTube-каналі RAMINA вийшла нова серія оновленого формату проєкту «‎30+». Відтепер кожного випуску глядач бачитиме різних запрошених зіркових експертів для обговорення резонансних тем. Цього разу співведучими Раміни стали шоумен Олексій Дурнєв та ведуча Даша Астаф’єва.

– Заграватися у самотність – це погано. Зараз тобі не подобається, що він не ставить взуття на килимок, завтра тобі не буде подобатися, як він зачісує волосся, потім – як від нього пахне. Потім тобі буде все не подобатися, – поділилася Астафєва. – Треба знаходити людину, яку ти будеш приймати. І йти з нею разом, виправляти помилки, переживати. Якби не війна, я б була сама. Мені постійно здавалося, що мене не можливо полюбити, що мені створили образ ідеальної жінки, яка тільки займається сексом. Половина моїх хлопців казали: «‎А що ти хотіла? Ти півжиття роздягалася». У мене було дуже погано з самооцінкою і я розумію це тільки зараз. Ставлення до самооцінки замінилося тільки тоді, коли виникло питання мого здоров’я і життя. Коли я зрозуміла, що мої життя і здоров’я мають стати на перше місце. Коли лікар каже мені: «‎Тобі треба займатися сексом раз на тиждень», а я відповідаю: «‎Як, я ж Даша Астаф’єва, що про мене будуть казати!» А мені відповіли: «‎Тоді труну шукай».

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Як пережити самотність, комплекси та ставлення до дітей: