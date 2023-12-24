Прем'єри пісень з 18 по 24 грудня 2023: добірка головних музичних новинок

Добірка музичних новинок за тиждень в Україні: усі найсвіжіші прем’єри в одному місці! Заціни нові пісні з 18 по 24 грудня 2023 просто зараз. Для тебе – наша добірка!

Сьогодні нам усім необхідно хоч іноді відволікатися від новин. Від того, щоб нескінченно скролити стрічку та дивитися інформаційний марафон. Музика – це особливі ліки для душі, і наші українські артисти продовжують випускати актуальні пісні. Ми зібрали добірку нових треків, які мають з’явитися у твоєму плейлисті.

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Гороскоп на тиждень з 18 по 24 грудня: Рибам не варто давати в борг, а Скорпіонам – брати шлюб

Ірина Білик – Сніг

Ірина Білик зробила неймовірний різдвяний подарунок для фанів — презентувала українськомовну версію свого легендарного хіта «Сніг», який став класикою нової ери української музики. Через 20 років з моменту її написання пісня отримала нове життя й нові сенси.

REYA – Paranoia

Співачка Анастасія Рей підсумовує 2023 рік своїм новим треком Paranoia, історія в якому знайома кожній людині. На відміну від треку «Замок з піску», який описував токсичне кохання, породжене пустими обіцянками, новий трек Paranoia має зовсім іншу історію та емоційний стан співачки — трек про болісне розлучення, відголос якого дає зрозуміти, що це кінець для закоханих. Тому героїня пісні всіма силами намагається забути свого колишнього, просить і благає його дати їй спокій. MAYOROVA – Don’t fuck my brain Учасниками другого випуску музичного проєкту МУЛЬТИТРЕК стали MAYOROVA українська співачка, інфлюенсерка, представниця нового покоління R’n’B та поп-сцени, яка яскраво заявила про себе в лише березні цього року, а нещодавно вже встигла випустити дебютний альбом «Імпульси» та презентувати масштабне шоу на першому сольному концерті в столиці та Parfeniuk – амбітний selfmade-артист, який підкорює топчарти стрімінгових платформ та радіостанцій з першого треку.

YAKTAK – Попелом

Домашнє подвір’я, де ти ріс – таке тепле і рідне. Це місце, де тебе завжди чекають, приймають і люблять, де тебе ніжно вітають, дають добрі поради і вірять у тебе до самого кінця. YAKTAK представляє новий трек «Попелом», який нагадує нам про дім, де тільки затишок і спокій. В той же час пісня висвітлює конфлікт, коли інші намагаються забрати це.

МЮСЛІ UA ft Матвій Брус – СКОРО БУДЕ СВЯТО

Напередодні різдвяно-новорічних свят у рамках проєкту #НароднаПісня від Мюслі UA та Радіо PISNYA, артисти дали нове життя своєму хіту «‎Скоро вже буде Пасха». Для новорічної версії треку 6-річний Матвій Брус, юний блогер з Наддніпрянщини завітав до Києва, аби разом з гуртом записати нову інтерпретацію пісні, яка стала вірусною та розірвала усі можливі топчарти напередодні Великодня.

Новий текст треку було складено на основі рядків, які запропонували звичайні українці в коментарях у соцмережах Мюслі UA та Матвійчика. Саме тому цю пісню можна дійсно вважати народною. Вона є одним з 12 унікальних треків, які будуть представляти різні регіони України: від Слобожанщини до Галичини і від Таврії до Сіверщини. А наприкінці року пісня увійде до альбому #НароднаПісня від Мюслі UA.

ANGELA – Новий рік

Співачка презентує добру та святкову пісню «Новий рік», яка подарує вам теплі емоції та побажання. Вона переконана, що її повинні прослухати не тільки у великих містах, а й в найдальших глибинках України. Коли всі прослухають, настане по–справжньому чарівний час для всієї країни.

ОЛІВІЯ – Christmas Time