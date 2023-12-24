Прем'єри пісень з 18 по 24 грудня 2023: добірка головних музичних новинок

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Козерогам — великі гроші, Рибам — успіхи в роботі
Добірка музичних новинок за тиждень в Україні: усі найсвіжіші прем’єри в одному місці! Заціни нові пісні з 18 по 24 грудня 2023 просто зараз. Для тебе – наша добірка!
Сьогодні нам усім необхідно хоч іноді відволікатися від новин. Від того, щоб нескінченно скролити стрічку та дивитися інформаційний марафон. Музика – це особливі ліки для душі, і наші українські артисти продовжують випускати актуальні пісні. Ми зібрали добірку нових треків, які мають з’явитися у твоєму плейлисті.
Гороскоп на тиждень з 18 по 24 грудня: Рибам не варто давати в борг, а Скорпіонам – брати шлюб
Ірина Білик – Сніг
Ірина Білик зробила неймовірний різдвяний подарунок для фанів — презентувала українськомовну версію свого легендарного хіта «Сніг», який став класикою нової ери української музики. Через 20 років з моменту її написання пісня отримала нове життя й нові сенси.
YAKTAK – Попелом
Домашнє подвір’я, де ти ріс – таке тепле і рідне. Це місце, де тебе завжди чекають, приймають і люблять, де тебе ніжно вітають, дають добрі поради і вірять у тебе до самого кінця. YAKTAK представляє новий трек «Попелом», який нагадує нам про дім, де тільки затишок і спокій. В той же час пісня висвітлює конфлікт, коли інші намагаються забрати це.
МЮСЛІ UA ft Матвій Брус – СКОРО БУДЕ СВЯТО
Напередодні різдвяно-новорічних свят у рамках проєкту #НароднаПісня від Мюслі UA та Радіо PISNYA, артисти дали нове життя своєму хіту «Скоро вже буде Пасха». Для новорічної версії треку 6-річний Матвій Брус, юний блогер з Наддніпрянщини завітав до Києва, аби разом з гуртом записати нову інтерпретацію пісні, яка стала вірусною та розірвала усі можливі топчарти напередодні Великодня.
Новий текст треку було складено на основі рядків, які запропонували звичайні українці в коментарях у соцмережах Мюслі UA та Матвійчика. Саме тому цю пісню можна дійсно вважати народною. Вона є одним з 12 унікальних треків, які будуть представляти різні регіони України: від Слобожанщини до Галичини і від Таврії до Сіверщини. А наприкінці року пісня увійде до альбому #НароднаПісня від Мюслі UA.