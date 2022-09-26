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Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина: відео, фото

Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина: відео, фото

Співачка та акторка Анна Трінчер 24-го вересня, у суботу, офіційно стала дружиною блогера Олександра Волошина

Підготовку до весільної церемонії пара висвітлювала в своїх соцмережах. Спочатку Аня говорила, що обрала для весілля жовту сукню, від чого її фанати були в шоці. Проте згодом своє рішення дівчина змінила. Аня обрала ніжну та в одночас сексульну весільну сукню білого кольору.

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  • Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина: відео, фото
  • Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина: відео, фото
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Відео зборів на весілля і саму церемонію пара вже встигла оприлюднити в YouTube. Все пройшло дуже ніжно, щиро та радісно!

Щастя молодим!

Фото Instagram

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