Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя у дубляжі сімейної пригоди «Мій домашній крокодил»!

Цієї осені зустрічайте захопливу та зворушливу історію за мотивами однойменного оповідання про крокодила на ім’я Ліл! Він живе в Нью-Йорку, обожнює співати і намагається жити серед людей. Згодом Ліл зустрічає родину, яка щойно оселилися в його будинку і зовсім не очікувала такого сусідства. Так починається нова мандрівка, сповнена пригод, гумору, незабутніх хітів та справжньої дружби.

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Ліл, як і більшість людей, прагне любові та визнання. Він чуйний, доброзичливий та на власному прикладі допомагає іншим віднайти справжніх себе. Єдина відмінність між ним та людьми – це те, що він величезний крокодил з лускою та гострими, як бритва, зубами. І саме через зовнішність Ліла дуже часто не розуміють та сприймають інакше. Насправді ж він милий, емоційний та надзвичайно талановитий виконавець, який говорить до людей мовою пісні.

До команди українського дубляжу цієї захопливої пригоди приєднався лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Саме його голосом співатиме крокодил Ліл у кінотеатрах України.

«Це мій перший досвід у дубляжі і я щиро сподіваюся, що він був успішний. Буду відвертим, я не знав, що фільм знятий за мотивами дитячої книги й, що мільйони людей у світі обожнюють цю історію. Приємно, що у такий непростий час ця яскрава, сімейна кінопригода зможе стати своєрідним сеансом психотерапії для тих українців, які разом з дітьми прийдуть в кіно».

Про свого персонажа Тарас розповідає з теплом та гумором: «На мою думку, Ліл співає краще за мене, але я чимдуж стараюся досягти його рівня (сміється Тарас). Насправді він кумедний, доволі сором’язливий і так само, як колись і я, мріє про велику сцену, визнання та популярність».

Тарас також зізнався, що його діти давно просять завести вдома хамелеона чи ігуану. Тож після дубляжу фільму про крокодила співак буде змушений піти на поступки.

Зазначимо, що Тарас Тополя, та ще двоє музикантів гурту «Антитіла» Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, проте наразі згідно бойових розпоряджень не виходитимуть на передову в якості стрільців-парамедиків евакуаційних екіпажів. Музиканти активно втілюють благодійну діяльність в рамках власного благодійного фонду «Антитіла». Фонд опікується дітьми загиблих героїв, а також забезпеченням ЗСУ необхідними засобами захисту, розвідки і медицини.

Дивіться сімейну пригоду «Мій домашній крокодил» з 27 жовтня в кіно! Допрем’єрні покази – з 20 жовтня.