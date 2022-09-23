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На фоні вільного Херсону: Макс Барських показав архівні сімейні фото

Макс Барських показав архівні сімейні фото

Співак показав дитячі світлини зі старшими братом та сестрою на фоні вільного Херсону, а також поділився рідкісним фото з батьком

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Макс Барських показав архівні сімейні фото

«Відомо, що людина формується з дитинства. Моє дитинство пройшло у чудовому Херсоні. Це найзатишніше місто на землі. Принаймні, так мені здавалося в дитинстві. Мабуть, немає жодної вулиці, яку б я там не знав. Вірю, що в лічені тижні Херсон буде деокупований, аби приїхати та обійняти всіх рідних і близьких мені людей. 

Безперечно, як і кожен українець, я з трепетом і біллю у серці переживаю кадри з масових поховань в Ізюмі. Дуже переймаюся за тих людей, які зараз перебувають в окупації у моєму рідному місті. Вірю в ЗСУ і знаю, що звільнення вже близько», – підписав під фото в Instagram Макс.

Макс Барських показав архівні сімейні фото

Макс Барських показав архівні сімейні фото

Макс Барських показав архівні сімейні фото 

Макс Барських показав архівні сімейні фото

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