Гурт «ТІК» їде у благодійний тур! Подробиці

У жовтні гурт «ТІК» їде в благодійний тур! Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Житомир та всі українці, які нині мешкають у цих чудових містах, готуйтеся до концертів, які запалять усіх найпотужнішим бойовим українським духом, драйвом і незламним оптимізмом!

Гурт виконає «Люби ти Україну», «Чорна хмара, біла хмара», «Олені», «Вчителька», «Апрєль», «Не цілуй», легендарну «Тихую», гімн України і всі улюблені хіти з усіх альбомів гурту «ТІК».

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Незабутня атмосфера, щирі емоції, найкращі люди поруч і міць української музики!

Разом, зібравшись на концертах «ТІК», ми допоможемо нашим захисникам, адже частина коштів із продажу квитків буде передана на потреби найкращих у світі Героїв — ЗСУ!

– Наш тур благодійний, тому об’єднуючись гарною метою — збором коштів на потреби Збройних сил України — з величезною радістю їдемо до всіх друзів, бо тільки так називаємо шанувальників нашого гурту, які давно чекали й розпитували коли ми вже приїдемо. Вже зовсім скоро, от-от, будемо у вас! Разом будемо обмінюватися емоціями, співати пісні, які ви знаєте напам’ять, та презентувати свіжі пісні! – запрошує Віктор Бронюк.

З початку повномасштабного вторгнення рф Віктор Бронюк поєднує службу у лавах тероборони Збройних сил України із волонтерською діяльністю, до якої активно долучився ще 2014 року, постійно допомагаючи захисникам та неодноразово буваючи у найгарячіших точках.