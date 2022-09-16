Гурт «ТІК» та Міша Крупін їдуть у благодійні тури! Частина коштів від продажу квитків піде на ЗСУ

Повномасштабна війна з росією об’єднала українців, як ніколи. Гроші на ЗСУ на допомогу постраждалим збирають, як звичайні люди, так і українські артисти. На цей раз у благодійні тури їдуть декілька виконавців: Гурт «ТІК» та Міша Крупін.

Гурт «ТІК» їде у благодійний тур Україною

У жовтні гурт «ТІК» їде в благодійний тур! Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Житомир та всі українці, які нині мешкають у цих чудових містах, готуйтеся до концертів, які запалять усіх найпотужнішим бойовим українським духом, драйвом і незламним оптимізмом!

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Гурт виконає «Люби ти Україну», «Чорна хмара, біла хмара», «Олені», «Вчителька», «Апрєль», «Не цілуй», легендарну «Тихую», гімн України і всі улюблені хіти з усіх альбомів гурту «ТІК».

Незабутня атмосфера, щирі емоції, найкращі люди поруч і міць української музики!

Разом, зібравшись на концертах «ТІК», ми допоможемо нашим захисникам, адже частина коштів із продажу квитків буде передана на потреби найкращих у світі Героїв — ЗСУ!

– Наш тур благодійний, тому об’єднуючись гарною метою — збором коштів на потреби Збройних сил України — з величезною радістю їдемо до всіх друзів, бо тільки так називаємо шанувальників нашого гурту, які давно чекали й розпитували коли ми вже приїдемо. Вже зовсім скоро, от-от, будемо у вас! Разом будемо обмінюватися емоціями, співати пісні, які ви знаєте напам’ять, та презентувати свіжі пісні! – запрошує Віктор Бронюк.

З початку повномасштабного вторгнення рф Віктор Бронюк поєднує службу у лавах тероборони Збройних сил України із волонтерською діяльністю, до якої активно долучився ще 2014 року, постійно допомагаючи захисникам та неодноразово буваючи у найгарячіших точках.

Не пропустіть концерти гурту «ТІК»:

у Рівному — 19 жовтня у Міському Палаці Культури

у Луцьку — 20 жовтня у РЦ «Промінь»

у Івано-Франківську — 21 жовтня в «Арена-центрі»

у Чернівцях — 22 жовтня у філармонії

у Хмельницькому — 23 жовтня у філармонії

у Житомирі — 24 жовтня у телецентрі.

Благодійний тур Міши Крупіна

Міша Крупін їде у благодійний тур «У нашому місті», аби заспівати улюблені хіти, презентувати гарячі прем’єри й зібрати потужну суму на підтримку ЗСУ. Кожний концерт буде сповнений феєрії драйву та емоцій, і водночас — стане щирою атмосферною зустріччю давніх друзів. Одкровень і сюрпризів буде чимало.

А за кошти з продажу квитків будуть придбані автівки, амуніція та все найнеобхідніше що потрібне українським військовим-захисникам на передовій, про що Міша Крупін традиційно особисто відзвітує на своїй сторінці!

– У нашому місті» — моя перша україномовна пісня, яку в квітні я присвятив своєму рідному Харкову, який весь цей час знаходиться під нещадними обстрілами. Та сьогодні ця пісня — про кожне місто України. «Моє» і «ваше» ця війна остаточно зробила «нашим! Наші прекрасні люди у наших містах, я з нетерпінням чекаю кожного з вас на моїх концертах!, – говорить Міша Крупін.

Легендарний харківський музикант, автор суперхітів «Красный бархат», «Облака», «Виски со льдом» — із початку повномасштабної війни Міша Крупін чітко заявив про свою патріотичну позицію й завзято долучився до волонтерства.

Графік туру:

Рівне — 4 жовтня, Міський Палац Культури

Луцьк — 5 жовтня, «Show Basilic»

Львів — 6 жовтня, «Малевич»

Івано-Франківськ — 7 жовтня, «Арена-центр»

Буковель — 8 жовтня, готель «Fomich»

Чернівці — 9 жовтня, філармонія

Хмельницький — 10 жовтня, філармонія

Вінниця — 11 жовтня, театр ім. Садовського

Житомир — 12 жовтня, телецентр

Черкаси – 15 жовтня, Палац культури «Дружба народів»

Кропивницький – 16 жовтня, філармонія

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