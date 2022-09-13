Вийшов трейлер до фільму Вавілон: у головній ролі Бред Пітт та Марго Роббі

Вийшов офіційний трейлер фільму «Вавилон» із Бредом Піттом, Марго Роббі, Дієго Кальвою та Тобі Маґвайром. Прем’єра стрічки в Україні – 19 січня 2023!

Лауреат премії «Оскар» Дам`єн Шазель збирає неповторний зірковий каст та запрошує поринути в Лос-Анджелес 1920-х років! Зустрічайте на великому екрані Бреда Пітта, Марґо Роббі, Дієґо Кальву, Тобі Маґвайра й Олівію Вайлд в епічній кіноісторії. Шалена розповідь про величезні амбіції та надмірну дозволеність розкаже про злети та падіння в епоху декадансу та розпусти в ранньому Голлівуді.

«Вавилон» – перший трейлер фільму з Бредом Піттом і Марґо Роббі українською ексклюзивно на сайті Нового каналу!