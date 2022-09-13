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Ексклюзив! Перший погляд на Бреда Пітта та Марґо Роббі у трейлері епічнії кіноісторії «Вавилон»

Вийшов трейлер до фільму Вавілон: у головній ролі Бред Пітт та Марго Роббі

Вийшов офіційний трейлер фільму «Вавилон» із Бредом Піттом, Марго Роббі, Дієго Кальвою та Тобі Маґвайром. Прем’єра стрічки в Україні – 19 січня 2023! 

Лауреат премії «Оскар» Дам`єн Шазель збирає неповторний зірковий каст та запрошує поринути в Лос-Анджелес 1920-х років! Зустрічайте на великому екрані Бреда Пітта, Марґо Роббі, Дієґо Кальву, Тобі Маґвайра й Олівію Вайлд в епічній кіноісторії. Шалена розповідь про величезні амбіції та надмірну дозволеність розкаже про злети та падіння в епоху декадансу та розпусти в ранньому Голлівуді.

Вийшов трейлер до фільму Вавілон: у головній ролі Бред Пітт та Марго Роббі

«Вавилон» – перший трейлер фільму з Бредом Піттом і Марґо Роббі українською ексклюзивно на сайті Нового каналу!  

  • Студія: Paramount
  • Оригінальна назва: Babylon
  • Старт в Україні: 19.01.2023
  • Жанр: епічна історія
  • Режисер: Дам`єн Шазель («Ла-Ла-Ленд», «Перша людина», «Одержимість»)
  • У ролях: Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді», «Швидкісний поїзд», «Загублене місто»), Марґо Роббі («Одного разу в Голлівуді», «Я, Тоня», «Марія —королева Шотландії»), Тобі Маґваєр («Великий Ґетсбі», франшиза «Людина-Павук»), Олівія Вайлд (серіал «Доктор Хаус», «Час»).

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