Нова ера творчості: Макс Барських дебютував під новим сценічним ім’ям

Співак кардинально змінив вектор своєї творчості у новому проєкті Mick Sunday. І презентував перший сингл I Feel Good з англомовного альбому

Попри те, що 24 лютого життя кожного українця було поставлено на паузу, Макс Барських закликає прихильників будувати своє майбутнє вже сьогодні. Саме про це новий англомовний проєкт співака, заради якого музикант повертається до свого справжнього імені в дещо видозміненій формі.

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– Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця. Але водночас вона навчила цінити рідних та близьких, цінити життя і час, не відкладаючи свої мрії й бажання на завтра. – ділиться своїми роздумами Макс. – Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні, й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії.

I feel good – перший трек із майбутнього альбому, над яким співак працював з минулого року. Барських зізнається, що створення нових пісень підтримувало його в найскладніші часи й допомагало виходити з депресивного настрою.

– Чим складніші думки та події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня й проєкція бажань, – каже Макс.

Музикант впевнений, що кожна пісня з нової платівки енергетично позитивна та спроможна викликати у слухача усмішку на обличчі.