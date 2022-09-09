Оля Полякова – Все буде добре, Оля: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Українська поп-королева Оля Полякова, яка нещодавно в прямому етері спалила кокошник на Лисій горі, випустила чуттєву, емоційну пісню українською мовою, в якій звернулася сама до себе – «Все буде добре, Оля». Це перший музичний реліз співачки від початку російського вторгнення.

– Ця війна – хіба не найстрашніше, що могло статися з людством, ми всі переживаємо жахливі втрати, але я і досі вчу себе вірити. Навіть, коли немає сил, немає натхнення і здається, що це кінець. Я записувала цю пісню крізь сльози, бо в ці часи я щодня хочу чути, що все буде добре. І я справді в це вірю. Вірю в перемогу, в ЗСУ, в наше щасливе і незалежне майбутнє, – розповідає Полякова.

«Все буде добре, Оля» – це емоційний сингл в новому для співачки стилі, адже нові часи потребують нового звучання і нових меседжів. Заспівавши українською і дещо змінивши жанр, Оля Полякова зберегла головні ознаки своєї музики – відвертість, сповідальність та абсолютну щирість зі своїм слухачем. Вперше ця пісня пролунала на концерті в київському метро, де глядачам було важко втримати сльози.

Музику і слова до нового релізу створила авторка славнозвісної «Королеви ночі» – Ольга Бажана. Зараз, в співпраці з командою Полякової, Бажана пише новий альбом для української суперзірки.

До початку повномасштабної війни Оля Полякова була найгастролюючою артисткою України. Вона мала телевізійні контракти, концерти, багатотисячні стадіони, любов слухачів. Але, як і в усіх українців, її життя змінилося в одну ніч.

– В цій пісні повторюється рядок, що у нас у всіх вихід один – вірити, що все буде добре. І частіше казати про це собі і одне одному, – каже Оля.

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