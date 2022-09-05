Саша Чемеров презентує відео на пісню «‎Полями»

Дев‘ятий сингл від Саші Чемерова «‎Полями» – це сповідь людини, яка прокинулась від жахливого сну, усвідомила себе й стала на шлях кохання

Кліп «‎Полями» придумали і реалізували автор пісні Саша Чемеров, режисер Нікіта Квасніков і продюсер Коля Серга.

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– Головний герой «‎Полями» – це кожен українець, який з початку повномасштабного вторгнення опинився в окопі. На передку чи в тилу. І бореться зі страшною машиною смерті, яку в кліпі уособлює танк Т- 80У бойовою масою 46 т, – коментує Саша. – Продюсером кліпу я запросив Колю Сергу, і саме завдяки йому реалізація мого задуму з танком стала можливою. Зрозуміло, зараз я не можу розповідати про локацію зйомки та команду людей, які з нами працювали. Можу лише сказати, що до реалізаціі відео долучились військові ЗСУ – піротехніки, механіки-водії танку, командири окремих батальонів. Це унікальний досвід, який неможливо було б реалізувати за мирних часів. Дякую кожному, хто долучився до створення відео.

На початку повномасштабної війни Саша Чемеров сторив благодійний фонд «‎Культурний опір», який допомагає ЗСУ. Він також є частиною проекту Колі Серги «‎Культурний десант», з яким з середини війни вони іздять як на «‎на нуль», так і в глибокий тил, проводити психологічну й музичну роботу для підтримки бійців ЗСУ.