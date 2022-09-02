«Ми більше не разом через пропаганду»: Нікіта Кісельов розповів власну історію у новому треку

Сьогодні, 2 вересня, Нікіта Кісельов, «композитор, що співає» презентував трек «Пропаганда». Пісня присвячена українцям, які намагалися попри все достукатися до ворога.

Ця композиція про людей, які від початку повномасштабного вторгнення намагалися достукатися до росіян, відкрити їм очі на страшні реалії, проте все марно, адже їхні мізки давно промиті пропагандою.

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Головна ідея треку – показати, що вороги не помічають очевидних речей, кожен з них живе в уявленому світі, де їх оточує тільки брехня та пропаганда. Вони живуть в ілюзії, у світі рожевих окулярів, не бачачи очевидного. У пісні розповідається історія кохання, яке розбилося вщент, бо дівчина стала жертвою пропаганди і не вірить жодному слову коханого.

«З піснею пов’язана особиста історія. У мене була подруга, яка проживала у Маріуполі, з якою ми спілкувалися протягом 6-7 років. З початку війни я знаходився у Бучі, як тільки нас звільнили від окупації, я одразу зателефонував їй, щоб дізнатися, чи все неї добре. Коли вона вийшла на зв’язок, то розповіла, що поїхала до Москви і звинувачувала у всьому Україну. Тоді я зрозумів на власному досвіді, як пропаганда впливає на підсвідомість людей, руйнуючи відносини між близькими людьми назавжди. Ця сумна історія й наштовхнула на написання даної пісні», – поділився Нікіта Кісельов.

Відсьогодні трек доступний на всіх цифрових майданчиках.