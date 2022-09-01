Діти з України, які втратили одного або обох батьків під час війни, отримають комплексну допомогу

Благодійний фонд «‎Діти Героїв» надає допомогу з березня 2022 року

Місія фонду – супроводжувати дітей, які втратили одного або обох батьків під час війни до повноліття. Наразі в фонді понад 600 дітей, до кінця року фонд планує взяти під опіку 5000 дітей.

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Фонд надає допомогу у шести напрямках:

Екстрена допомога. Сюди також входить допомога в евакуації та інших термінових питаннях.

Сюди також входить допомога в евакуації та інших термінових питаннях. Регулярна допомога. Кожен підопічний, що має відповідні документи, отримує першу фінансову допомогу у розмірі 5000 грн, також 2000 грн до дня народження, грошову допомогу на день захисту дітей та інші свята. Також, батькам допомагають здобути фінансову стабільність. Крім прямої фінансової допомоги діти отримують теплий одяг, взуття, засоби для навчання та розвитку від партнерів фонду.

Кожен підопічний, що має відповідні документи, отримує першу фінансову допомогу у розмірі 5000 грн, також 2000 грн до дня народження, грошову допомогу на день захисту дітей та інші свята. Також, батькам допомагають здобути фінансову стабільність. Крім прямої фінансової допомоги діти отримують теплий одяг, взуття, засоби для навчання та розвитку від партнерів фонду. Соціалізація . З підопічними та опікунами працюють психологи та педагоги. Влаштовуються табори відпочинку як по Україні, так і у Швейцарії, Іспанії, США та інших країнах. Проводиться арттерапія та психологічна реабілітація для зменшення отриманих травм.

. З підопічними та опікунами працюють психологи та педагоги. Влаштовуються табори відпочинку як по Україні, так і у Швейцарії, Іспанії, США та інших країнах. Проводиться арттерапія та психологічна реабілітація для зменшення отриманих травм. Live Assistance – це допомога на всіх етапах перебування в Фонді, що надається особистим Помічником родини також юридична допомога та опрацювання додаткових запитів від сімей.

– це допомога на всіх етапах перебування в Фонді, що надається особистим Помічником родини також юридична допомога та опрацювання додаткових запитів від сімей. Освіта . 127 дітей вже вивчають англійську з партнерськими школами, 14 дітей почали дошкільну підготовку, близько 100 дітей отримають ноутбуки та планшети для відновлення онлайн навчання.

. 127 дітей вже вивчають англійську з партнерськими школами, 14 дітей почали дошкільну підготовку, близько 100 дітей отримають ноутбуки та планшети для відновлення онлайн навчання. Менторство та кар’єрна орієнтація. Окрім профільних таборів та допомоги вступу до ВНЗ, діти мають доступ до спілкування з кумирами. Так, діти вже брали участь у відеозустрічі з Тарасом Тополею «‎Антитіла», Олександром Шовковським «‎Динамо» та відвідали концерт Наді Дорофєєвої.

Якщо ви знаєте дітей, які втратили одного або обох батьків під час війни – заповніть форму на сайті.